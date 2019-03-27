HABER

Çavuşoğlu: "CHP, İP ve Saadet’lilerin çıkıp da hiç ’Kürdistan neresiymiş?’ dediğini duydunuz mu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 09:53 | Son Güncelleme

HDP’nin CHP, İP ve Saadet Partisinden gösterdikleri meclis üyeleriyle 2015’teki hendek terörizmini tüm Türkiye’ye taşımak istediğini belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan düşmanlıkları gözlerini kapamış.

Çavuşoğlu: "CHP, İP ve Saadet’lilerin çıkıp da hiç ’Kürdistan neresiymiş?’ dediğini duydunuz mu"

HDP’nin CHP, İP ve Saadet Partisinden gösterdikleri meclis üyeleriyle 2015’teki hendek terörizmini tüm Türkiye’ye taşımak istediğini belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan düşmanlıkları gözlerini kapamış. Türkiye’ye düşman kesilmişler haberleri yok. CHP, İP ve Saadet’lilerin çıkıp da hiç ’Kürdistan neresiymiş?’ dediğini duydunuz mu" dedi.
Bursa’da seçim çalışmaları kapsamında vatandaş ve esnafla bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye üzerinde oynanan oyunları tek tek anlattı. 31 Mart’ın bir beka sorunu olduğunu üzerine basa basa tekrarlayan Çavuşoğlu, "Tuzaklar ve tezgahlar bitmeyecek. Bundan sonra da bitmeyecek. Ya büyümekten, projelerimizden ve hedeflerimizden vazgeçeceğiz. Ya da emekleyen ve diz çöken bir ülke olarak bize ne deniyorsa onu yapacağız. 7 Haziran’ı hatırlayın. HDP’ye barajı atlatacaklar, parlamenter sistemde hükumet kurulması fırsat vermeyecekler. Türkiye’yi yeniden kontrol altına alacaklardı. Aynı masa etrafında oturup bir bardak çay içmeyecek olan ne kadar farklı kişi varsa bir araya geldi. Sloganları ise, ’Her evden bir oy CHP’ye bir oy HDP’ye’ idi. Hangi CHP, hangi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi, hangi kurucu değerlerin partisi. O akşam HDP barajı geçince tek başına hükumet kurma imkanı kalmadı. HDP’liler ve CHP’liler birlikte sevindi. Birlikte iyi salladık naraları attı. CHP’nin Çanakkale Belediye Başkanı pilav ayran dağıttı. CHP’nin bir genel başkan yardımcısı biz ailecek HDP’ye verdik diye itirafta bulundu. Ne beklenirdi? HDP barajı aştı. Siyaset yolu açıldı. Kandile dönüp, ’Ey kandil, sen terörsün. Şiddet yanlısı olamazsın. Bırak silahını seni lanetliyorum. ben senin emir erin değilim’ demesini beklendi. Hayır HDP yüzde 10’u geçince Kandil cesaretlendi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde devrimci halk savaşı altında özerlik ilan ettiler. Ama başaramadılar. 15 Temmuz’da o kadar emindiler ki. Her şey bitecekti. Ama bu eli öpülesi millet, gövdesini siper etti. Bakın hala nasıl başardığımızı akılları almıyor. Bizim 2023 hedeflerimiz var. Bizi oraya ulaştırmak istemiyorlar. Bunları oyunları ne zaman ki 2023 hedeflerimizdeki kişi başı milli gelir 25 bin dolar. İhracatımız 500 milyar dolar. Gayri safi milli hasılamız 1,5 trilyon dolar olur. Bunlar bir adım geri atar. Biz 21. yüzyılı kaybedemeyiz. 31 Mart’ı bir eşik olarak görüyorlar. Bu ülkede 1960’lı yıllardan bu yana ilk defa 4,5 sene seçimsiz geçecek" dedi.
AK Parti ve MHP’nin beka dedikçe rekiplerin alay ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Ama CHP’nin, İP’lilerin, Saadet’lilerin kol kola gezdiği HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ’Bu bir belediye seçim değil. 31 Mart’ta sandıklarda Apo’nun siyasi ağırlığını gösterin ve savaşı bitirelim’ diyor. Hangi savaş, Türkiye savaşta değil. Türkiye terörle mücadele ediyor ve enselerine biniyor. Dert başka. PKK müzahiri kişiler, İP’den, CHP’den, Saadet’ten meclis üyesi adayı gösteriliyor. 2015’teki hendek çukur terörizmini tüm Türkiye’ye ye taşımak istiyorlar. Bu işin şakası yok. Adam ’Kürdistan da kazancağız. Batıda kaybettireceğiz’ diyor. Siz hiç CHP’li, İP’li, Saadet’li ’Kürdistan da neresiymiş’ diye bir söz duydunuz mu? Duyamazsınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan düşmanlıkları gözlerini kapamış. Türkiye’ye düşman kesilmişler haberleri yok. Bu seçim çok önemli. Vatandaşımızın 50 gramlık oy pusulaları, bizim gelecek nesillerimizin teminatıdır. 31 Mart’ta bizi istikrarsızlığa sevk ederlerse. Biliniz ki sokağa inecekler. Biliniz ki 2023’e kadar Türkiye’yi bize zehir edecekler. Haberiniz olsun. Bu oyunu vatandaşlarımız bozacak" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu:

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Bu otobüs kütüphaneye gidiyorBu otobüs kütüphaneye gidiyor
Çocuk esirgeme kurumundan hayallerine koşan kadınÇocuk esirgeme kurumundan hayallerine koşan kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör saldırılarında ölenlerin sayısı azaldı

Sonuçlar belli oldu! 2018'de azaldı...

Günlük burç yorumları 27 Mart Çarşamba (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Kadın belediye otobüs şoförünün yüzüne biber gazı sıktı

Kadın belediye otobüs şoförünün yüzüne biber gazı sıktı

T129 Atak helikopteri Brezilya’daki ilk uçuş gösterisini yaptı

T129 Atak helikopteri Brezilya’daki ilk uçuş gösterisini yaptı

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

Korku dolu gözlerle izlediler! İstanbul'da yangın paniği!

Korku dolu gözlerle izlediler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.