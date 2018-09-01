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Çavuşoğlu ile fotoğraf, Rumları mutlu etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 14:22 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Viyana'da düzenenen toplantıda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve yanlarına gelen Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile ayaküstü sohbet etmesi, Rumları memnun etti.

Çavuşoğlu ile fotoğraf, Rumları mutlu etti

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Viyana'da düzenenen toplantıda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve yanlarına gelen Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile ayaküstü sohbet etmesi, Rumları memnun etti.
Rum medyası, fotoğrafın Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesabında yayınlandığına dikkat çekti ve 'ayaküstü de olsa Çavuşoğlu ile görüşmenin önemli olduğuna' atıf yaptı.
Çavuşoğlu ile sohbet eden Hristodulidis ve Kocias'ın, Kıbrıs'taki görüşmelerin yeniden başlaması konusunu gündeme getirdiği belirtildi.

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