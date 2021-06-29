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  4. Çavuşoğlu İtalya’da İngiliz, Ruandalı ve Arjantinli mevkidaşları ile görüştü

Çavuşoğlu İtalya’da İngiliz, Ruandalı ve Arjantinli mevkidaşları ile görüştü

29.06.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola ile görüştü.

Çavuşoğlu İtalya’da İngiliz, Ruandalı ve Arjantinli mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’nın Matera kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.

KRİTİK TEMASLAR

Çavuşoğlu, İtalya’daki ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ikili görüşmeleri kapsamında Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu daha sonra İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Roma'da ikili temaslarda bulunduDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Roma'da ikili temaslarda bulundu

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Görüşmede, Suriye ve Libya konularının yanı sıra bölgesel konular görüşüldü. Bakan Çavuşoğlu’nun, Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola ile gerçekleştirdiği görüşmede ise ekonomik ve bölgesel konular ele alındı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Mevlüt Çavuşoğlu
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