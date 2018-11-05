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Çavuşoğlu-Kono ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 14:01 | Son Güncelleme

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono: - "Ortadoğu bölgesinde büyük rol üstlenen Türkiye, Japonya için son derece önemli bir ortaktır" - "(Japon gazeteci Yasuda'nın serbest bırakılması) Bugün burada yeniden bir araya gelişimizi fırsat bilerek şükranlarımızı sunmak istiyorum"

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, ülkesinin Ortadoğu ile yakından ilgilendiğini belirterek, "Ortadoğu bölgesinde büyük rol üstlenen Türkiye, Japonya için son derece önemli bir ortaktır." dedi.

Japon Dışişleri Bakanı Kono, Dışişleri Bakanlığı İkura Konukevi'nde ikili görüşme öncesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Suriye’de 3 yıl rehin kalan Japon gazeteci Jumpei Yasuda’nın serbest bırakılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Türk hükümetinin çok değerli katkıları olduğunu belirten Kono, “Bugün burada yeniden bir araya gelişimizi fırsat bilerek şükranlarımızı sunmak istiyorum. Japonya’nın Ortadoğu ile daha derinlemesine alakadar olması bakımından Ortadoğu bölgesinde büyük rol üstlenen Türkiye, Japonya için son derece önemli bir ortaktır." diye konuştu.

Kono, Türkiye’nin Japonya için önemli bir stratejik ortak olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek yıl Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenecek G-20 Zirvesi’ne katılımlarını arzu ettiklerini dile getirerek, "Bununla birlikte Japonya ve Türkiye arasındaki iyi ilişkileri daha da güçlendirmenin bizim vazifemiz olduğu düşüncesindeyiz. Onun için siyaset, ekonomi, kültür, afet alanlarında iki ülke arasındaki iş birliğini ilerletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mevkidaşı Çavuşoğlu ile Suriye’nin durumu başta olmak üzere, Ortadoğu üzerine yoğun bir görüşme yapmak istediklerini dile getiren Kono, Çavuşoğlu’na Kore Yarımadası başta olmak üzere, Japonya’nın yarımadadaki duruma yönelik tutumunu açık ve ayrıntılı bir şekilde açıklayacağını kaydetti.

Çavuşoğlu ve Kono, basın toplantısının ardından ikili görüşmelere geçti.

İki bakan sonra akşam yemeğinde bir araya gelecek.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono japonya türkiye

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