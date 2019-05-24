HABER

Çavuşoğlu, Nazarbayev ve Tokayev tarafından kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 14:50 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nursultan temasları kapsamında Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan temaslarına devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nursultan temasları kapsamında Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan temaslarına devam ediyor. Resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan’da Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov tarafından bakanlık binasında karşılanan Çavuşoğlu, Atamkulov ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmesini tamamlayan Çavuşoğlu ardından Ortak Strateji Planlama Grubu (OSPG) V. Toplantısı’na katıldı. Toplantının ardından ortak basın mensuplarına hitap eden Çavuşoğlu, Çavuşoğlu Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi. Tokayev ile görüşmede, Türkiye ve Kazakistan arasındaki sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel konular ele alındı. Çavuşoğlu, 9 Haziran’da yapılacak seçimlerde Tokayev’e başarılar diledi.
Çavuşoğlu daha sonra Özbekistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından kabul edildi. Görüşme sırasında konuşan Nazarbayev, ülkenin istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını Nursultan Nazarbayev’e ileten Bakan Çavuşoğlu, “Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Nur Vatan Partisi Genel Başkanı olarak sorumluluklarınızın ve görevlerinizin devam edecek olması bizim için hem memnuniyet hem de güven vericidir. Kurucu Cumhurbaşkanı olarak ortaya koyduğunuz vizyonu en iyi bilen biziz. Aynı zaman da Türkiye-Kazakistan ilişkileri için ortaya koyduğunuz vizyonun faydalarını görüyoruz. Bölgesel ve küresel siyasetteki vizyonunuzun da her zaman faydasını gördük. Türk dünyasının birleşmesi için ortaya koyduğunuz vizyon sayesinde bugün Türk Konseyi ve diğer teşkilatlarla birlikte birliğimizi tesis ettik” ifadelerini kullandı.

Korkunç! Her şey bir anda oldu Korkunç! Her şey bir anda oldu
Bakan Hulusi Akar'dan NATO açıklamasıBakan Hulusi Akar'dan NATO açıklaması
Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki...

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki...

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Bakan Hulusi Akar'dan NATO açıklaması

Bakan Hulusi Akar'dan NATO açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den teröristbaşı Öcalan açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den teröristbaşı Öcalan açıklaması

Soylu'dan İmamoğlu'na: 'Demirtaş'ın politikasını beğeniyorum' demekle olacak iş değil bu

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan istihdam müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'istihdam' müjdesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.