Çavuşoğlu New York Times'a yazdı: Washington için karar verme zamanı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, New York Times (NYT) gazetesi editörüne hitaben "Suriye'de beliren felaket" başlığıyla kaleme aldığı açık mektup yayımlandı.

Bakan Çavuşoğlu, NYT'de 9 Eylül'de yer alan "Suriye'de korkunç final beliriyor" başlıklı haberin, Suriye'de Beşşar Esad rejimi tarafından muhaliflerin güçlü olduğu son bölgeye kanlı bir operasyon yapıldığına dikkati çekmesi bakımından haklı olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler'den (BM) bir yetkilinin, bu operasyonun binlerce insana gidecek hiçbir yer bırakmayacağı ve "21. yüzyılın en büyük can kaybına yol açacağı" öngörüsünde bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ancak bu makale korkunç başka bir gelişmeyi atlıyor. Esad'ın saldırılar yapan müttefikleri ABD tarafından destekleniyor. Son raporlar, Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü YPG'nin, ABD'lilerin ödediği vergilerle alınan silah ve yardımları aldığını, bu örgütün Esad ile ittifakını geliştirdiğini ve temmuz ayında (Esad ve YPG/PKK arasında) yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Esad'in İdlib'i muhaliflerden geri almasına yardım etmek için destek gönderdiğini gösteriyor."