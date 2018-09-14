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Çavuşoğlu New York Times'a yazdı: Washington için karar verme zamanı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2018 05:40 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de Türkiye sınırının birkaç kilometre ötesinde faaliyet göstermesinin savunulacak hiçbir tarafı olmadığını belirterek, "Washington için bölgede gerçek müttefikinin kim olduğuna karar verme zamanı" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu New York Times'a yazdı: Washington için karar verme zamanı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, New York Times (NYT) gazetesi editörüne hitaben "Suriye'de beliren felaket" başlığıyla kaleme aldığı açık mektup yayımlandı.

Bakan Çavuşoğlu, NYT'de 9 Eylül'de yer alan "Suriye'de korkunç final beliriyor" başlıklı haberin, Suriye'de Beşşar Esad rejimi tarafından muhaliflerin güçlü olduğu son bölgeye kanlı bir operasyon yapıldığına dikkati çekmesi bakımından haklı olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler'den (BM) bir yetkilinin, bu operasyonun binlerce insana gidecek hiçbir yer bırakmayacağı ve "21. yüzyılın en büyük can kaybına yol açacağı" öngörüsünde bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ancak bu makale korkunç başka bir gelişmeyi atlıyor. Esad'ın saldırılar yapan müttefikleri ABD tarafından destekleniyor. Son raporlar, Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü YPG'nin, ABD'lilerin ödediği vergilerle alınan silah ve yardımları aldığını, bu örgütün Esad ile ittifakını geliştirdiğini ve temmuz ayında (Esad ve YPG/PKK arasında) yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Esad'in İdlib'i muhaliflerden geri almasına yardım etmek için destek gönderdiğini gösteriyor."

ESAD İLE YPG/PKK İTTİFAKI ARTIYOR

Çavuşoğlu, Esad ile YPG/PKK arasındaki ittifakın, bu terör örgütünün öncülüğündeki SDG'nin yeniden kurulacak Suriye'de kendilerine bir yer bulmak için Esad rejimi ile yaptıkları görüşmelerden bu yana arttığına dikkati çekti.

"YPG, Türkiye'de 30 yıldan uzun süredir şiddet içeren bir terör kampanyası yürüten PKK'nın Suriye koludur" vurgusunu yapan Çavuşoğlu, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin, PKK'yı terör örgütü ilan ettiğini anımsattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mektubuna, "Türkiye sınırının birkaç kilometre ötesinde YPG kuvvetlerinin Suriye'de faaliyet göstermesinin savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Washington için bölgede gerçek müttefikinin kim olduğuna karar verme zamanı" ifadeleriyle son verdi.

(AA)

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York Times mektup ABD Suriye

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