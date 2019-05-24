Çavuşoğlu Nursultan Nazarbayev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi konusunda liderliği, gayretleri ve vizyonu için kendisine (Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e) bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Nazarbayev ile başkent Nur Sultan'da yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Ak Sakal Elbaşı Nazarbayev'in kurucu cumhurbaşkanı olarak Kazak halkı ve Kazakistan için ortaya koyduğu vizyonu her zaman takdir ettiklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, "Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi konusunda liderliği, gayretleri ve vizyonu için kendisine bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Nazarbayev'in, Türk dünyasının birleşmesi için çaba sarfettiği ve büyük bir vizyon ortaya koyduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bu girişim sayesinde Türk Konseyi'nin kurulduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, "Kendisinin ve üye ülkelerin devlet başkanlarının gayretleriyle, Türk Konseyi her geçen gün daha görünür, daha aktif bir örgüt haline gelmiştir." ifadesini kullandı.