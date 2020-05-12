HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çavuşoğlu: Yurt dışında 507 Türk koronavirüs nedeniyle öldü

Çavuşoğlu: Yurt dışında 507 Türk koronavirüs nedeniyle öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 14:21 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19 nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400’den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi.

Çavuşoğlu: Yurt dışında 507 Türk koronavirüs nedeniyle öldü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400’den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı
'Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacak''Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacak'
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları

En Çok Okunan Haberler

Duyan yola çıktı! 00.00'da başladı

Duyan yola çıktı! 00.00'da başladı

Tarih belli oldu! İstanbul'a dönüyor

Tarih belli oldu! İstanbul'a dönüyor

Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de...

Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de...

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Diğer Haberler
Gülistan Doku'dan 129 gündür haber alınamıyor

Gülistan Doku'dan 129 gündür haber alınamıyor

Adalet Bakanı Gül duyurdu: Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacak

'Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacak'

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ifadeye çağrıldı

Zarakolu’nun yazısı olay olmuştu! Yeni gelişme

Amasra'da bugüne kadar koronavirüs vakası görülmedi

İşte koronavirüs vakasının görülmediği turistik kent

Alanya'da zehirlenen 2'si yavru 4 köpek öldü

Alanya'da zehirlenen 2'si yavru 4 köpek öldü

Prof. Dr. Hüseyin Toros'tan çöl tozu açıklaması

'Atmosfer her zamankinden daha kızıl olacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.