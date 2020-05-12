Çavuşoğlu: Yurt dışında 507 Türk koronavirüs nedeniyle öldü

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, koronavir\u00fcs nedeniyle yurt d\u0131\u015f\u0131nda 507 T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131n\u0131n vefat etti\u011fini, 400\u2019den fazlas\u0131n\u0131n cenazesinin getirildi\u011fini bildirdi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 O kentte yasak kalkt\u0131! Duyanlar vakit kaybetmeden yola \u00e7\u0131kt\u0131'Bayramdan sonra t\u00fcm uygulamalar yumu\u015fat\u0131lacak'Vitamin ve mineral deposu ke\u00e7iboynuzunun faydalar\u0131