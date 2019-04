Çavuşoğlu:“Avrupa’da radikalleşen bir Türk bile yoktur”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile düzenlediği basın toplantısında, farklı ülkelerde yaşayan Türklerin o ülkeye entegrasyonunun teşvik edildiğini ifade ederek, “Doğru İslam’ın öğretilmesi konusunda da birlikte çalışıyoruz. O nedenledir ki Avrupa’da radikalleşen bir Türk bile yoktur. Buraya entegrasyonu konusunda hiçbir problem görmüyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Hollanda 7. Wittenburg Konferansı’nda Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, “Stef Blok’la ben ilişkilerimizi normalleşmesi için Başbakan Rutte ve Cumhurbaşkanımızın Erdoğan’ın da liderliğinde çaba sarf ediyoruz. İlişkilerimizi normalleştirme kararı aldığımız günden bu yana birlikte çalışıyoruz. Önce Stef Blok beni ziyaret etti, Türkiye’ye geldi şimdi ben ziyaret ediyorum. Ama bu arada da çok sayıda belirlediğimiz yol haritası çerçevesinde temaslarımız oldu. Biraz önce ekonomik ilişkilerimizin de nasıl gelişmekte olduğunu zaten söyledim. Diğer taraftan bugün Wittenburg Konferansı’nın 7.’sinin düzenlenmesi de esasen yeni fikirlerle beraber ilişkilerimizi geliştirme yönündeki karşılıklı irademizin ve arzularımızın yansımasıdır. Her alanda ilişkilerimizi her konuda hem fikir olmasak da geliştirmek için bundan sonra da çaba serf edeceğiz. Sayın Başbakan Rutte, Türkiye’yi ziyaret etmek istedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da memnuniyetle bu ziyaretin gerçekleşmesi konusunda bizlere de talimat verdi. Her iki tarafa da uygun bir tarih belirlendikten sonra bu ziyaret gerçekleşir. Sadece karşılıklı ziyaretler yetmez birlikte çalışmaya devam etmemiz lazım” dedi.