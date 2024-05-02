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Depremden sonra kendine gelemedi! İskenderun yine göle döndü: Ev, iş yeri ve caddeler su altında kaldı

02.05.2024 10:09
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6 Şubat depremlerinde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da her yağmur sonrası aynı manzara ortaya çıkıyor. İskenderun'da dün gece sağanak sonrası caddeler su altında kaldı. Üstelik bazı iş yeri ve evler de zarar gördü. Biriken sular vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Depremden sonra kendine gelemedi! İskenderun yine göle döndü: Ev, iş yeri ve caddeler su altında kaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Depremden bu yana defalarca su altında kalan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'na yeniden su birikti.

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DEPREMDEN SONRA KENDİNE GELEMEDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, gece saatlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak etkisini gösterdi. Rüzgarla birlikte etkili olan kuvvetli yağışta, caddeler göle döndü.

172802_ISKENDERUNDA-YOLLAR-GOLE-DONDU.-FOTOGRA

Depremden sonra zaman zaman yağmur suyunun biriktiği İskenderun sahilindeki Çay Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı, yeniden su altında kaldı. Sürücüler de göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel yağmur İskenderun
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