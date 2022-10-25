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Çay bahçesinde 3 kızını öldürmüştü... 'Psikiyatrik rahatsızlığım var' diyen müezzin için flaş karar!

25.10.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Of ilçesinde dehşete düşüren bir cinayet olayı yaşandı. Müezzin Emre Göktaş (38), gezdirmek için götürdüğü çay bahçesinde kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurarak öldürdü. "Psikiyatrik rahatsızlığım var" diyen Göktaş hakkında, adli tıp kurumu 'cezai ehliyetinin tam' raporu verdi. Göktaş'ın avukatı, raporda çelişkiler olduğunu belirterek raporun yenilenmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, raporun yenilenmesini istedi. İşte detaylar...

Çay bahçesinde 3 kızını öldürmüştü... 'Psikiyatrik rahatsızlığım var' diyen müezzin için flaş karar!

Kan donduran olay, geçen yıl 31 Ağustos'ta ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki çay bahçesinde meydana geldi. Of Müftülüğü'nde müezzin kadrosunda çalışan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş adlı kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan Emre Göktaş, tutuklandı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında 'alt soyu kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istediği ve adli tıp kurumu raporunda 'cezai ehliyetinin tam' olduğu belirlenen Emre Göktaş hakkında dava açıldı. Göktaş, Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Emre Göktaş, tutuklu bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

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AKIL SAĞLIĞINA YENİ İNCELEME

Tutuklu sanık Emre Göktaş, duruşmada sesiz, kalıp, konuşmadı. Sanık Göktaş'ın avukatı da, adli tıp kurumunun 'cezai ehliyetinin tam' olduğu belirlenen raporunda bazı çelişkiler yer aldığını öne sürerek, bahse konu raporun yeniden alınmasını talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, daha önce cezai ehliyeti tam olduğu yönünde verilen raporun yenilenmesi isteyerek, Emre Göktaş’ın tutukluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 8 Aralık'a ertelendi.

3 kızını öldüren müezzinin akıl sağlığı yerinde çıktı - Güvenlik - Trabzon -

'PSİKİYATRİK RAHATSIZLIĞIM VAR' DEMİŞTİ

Daha önceki duruşmada Emre Göktaş, olay anını hatırlamadığını anlatarak, “Böyle bir olaydan dolayı buraya gelmekten son derece pişmanım. Allah'tan affımı diliyorum. Eşimle geçimsizliğimizin kaynağı kendisidir. Ben sürekli yapıcı olmaya çalıştım. Çocukları ara ara annelerinden alıp köye götürerek gezdirip, tekrar teslim etmişliğim olmuştur. Olay günü düşüncem çocukları gezdirmekti. Çocuklarla gezdik, dolaştık. Bunun dışındaki yaşananları hatırlamıyorum. Jandarmaya götürüldüğümü hatırlıyor ancak ayrıntıları hatırlamıyorum. Öldürme olayını ne şekilde gerçekleştirdiğimi ve ne saikle yaptığımı hatırlamıyorum. Evlendikten sonra ilaç kullanıyorum. Psikiyatrik rahatsızlığım var. İlaç kullanmamın sebebi aşırı stres ve hafıza kaybı kaynaklıdır” demişti.

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(DHA)

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