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Çay değil zehir demliyoruz! Kansere davetiye çıkarıyor

13.04.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en çok siyah çay tüketen ülkesi olarak çayı çok yanlış demliyoruz. Sabah, öğlen, akşam günün her saatinde çay demleyip içiyoruz. Ancak bu kadar çok tüketilmesine rağmen çoğu kişi çayı yanlış demliyor. Çayı yanlış şekilde demlerseniz bazı sağlık sorunlarına ve hatta kansere bile davetiye çıkarabilirsiniz. İşte çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler.

Çay değil zehir demliyoruz! Kansere davetiye çıkarıyor

Çay, ülkemizde sudan sonra en çok içilen içecektir. Antioksidan özelliği bulunan siyah çayın insan sağlığı üzerinde birçok faydası bulunmaktadır. Yemekten sonra akla ilk gelen içecek olan çay ülkemizin Karadeniz bölgesinde yetiştiriliyor. Siyah çayın lezzetinin yanı sıra faydaları da saymakla bitmiyor.

ÇAY DEMLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çayı yanlış şekilde demlerseniz bazı sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilirsiniz.

Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Çünkü çayın acımasına sebebiyet verebilir.

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Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.

Çayı demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamalısınız. Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.

ÇAY NASIL DEMLENİR? ÖDÜLLÜ ÇAY DEMLEME TEKNİĞİ

  • Uzun yıllardır mutfaklarda harıl harıl demlenen çaylarda büyük bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre lezzetli bir çay içmek için, ödüllü bir çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli yaptığı açıklandı.
  • Çay demlerken sıklıkla yapılan hatalardan biri de çayın hemen üstüne kaynamış suyun eklenmesidir. Eğer hemen çayın üstüne kaynamış suyu dökerseniz çay lezzetini kaybeder hem de direk haşlanmış olur. Bu yüzden:
  • İlk olarak çaydanlığın altına su koyun ve ocağa alın. Alt demlikteki suyu kaynamaya bırakın. Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki boş demliğin içine kaynamış sudan biraz dökün.
  • Daha sonra yaklaşık 5 yemek kaşığı çayı (kaçak çay ise daha az koyabilirsiniz) üst demliğe sıcak suyun üzerine yavaşça dökün.
  • Sonrasında alt demliğe tekrar soğuk su ekleyin ve tekrar ateşe koyun. Bu sırada üstteki çay yavaş yavaş demlenir ve istediğiniz kıvama gelir.
  • Yaklaşık bir 10 dakika demlenmeye bıraktığınız takdirde tavşan kanı çayınız lezzetli bir şekilde servis edebilirsiniz.

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ÇAY DEMLEMENİN ÖNEMLİ PÜF NOKTASI!

Çay demlerken dikkat etmeniz gereken bir püf noktası da suyun demliğe koyma şeklidir. Eğer suyu kenardan dökerseniz oksijenin kaybolmasına neden olabilirsiniz. Bu yüzden suyu mutlaka yukarıdan dökün böylece kaybettiği oksijeni geri kazanır ve çayınız daha lezzetli olur.


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