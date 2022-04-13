Çay değil zehir demliyoruz! Kansere davetiye çıkarıyor

Çay, ülkemizde sudan sonra en çok içilen içecektir. Antioksidan özelliği bulunan siyah çayın insan sağlığı üzerinde birçok faydası bulunmaktadır. Yemekten sonra akla ilk gelen içecek olan çay ülkemizin Karadeniz bölgesinde yetiştiriliyor. Siyah çayın lezzetinin yanı sıra faydaları da saymakla bitmiyor.
Çayı yanlış şekilde demlerseniz bazı sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilirsiniz.
Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Çünkü çayın acımasına sebebiyet verebilir.
Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.
Çayı demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamalısınız. Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.
Çay demlerken dikkat etmeniz gereken bir püf noktası da suyun demliğe koyma şeklidir. Eğer suyu kenardan dökerseniz oksijenin kaybolmasına neden olabilirsiniz. Bu yüzden suyu mutlaka yukarıdan dökün böylece kaybettiği oksijeni geri kazanır ve çayınız daha lezzetli olur.
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