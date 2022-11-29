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  4. Çay içerken başına konan kumru şaşkına uğrattı! "Yılbaşı bileti alacağım"

Çay içerken başına konan kumru şaşkına uğrattı! "Yılbaşı bileti alacağım"

29.11.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde kafeteryada çay içen müşterinin başına kumrunun konduğu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Başına kumru konan adam, "İlk önce çaresiz bir hayvanın sığındığını zannettim üzerime ama baktım ortada bir tehlike yok. Hayvan direk benim başıma kondu ve bayağı bir bekledi" dedi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesinde bir kafeteryada meydana geldi. Masada otururken çay içen Salim Canbolat'ın kafasına havadan süzülerek gelen kumru kondu. Kafasında duran kumrunun durmasına izin veren adam, hem duygulandı hem heyecanlandı. Kumrunun havadan süzülerek gelip, müşterinin kafasına konması ve bir vatandaşın o anı cep telefonu ile kaydetmesi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"YILBAŞI BİLETİ ALACAĞIM"

İlk anda duygulandığını belirten Canbolat, "Önce çaresiz bir hayvanın sığındığını zannettim. Baktım ortada bir tehlike yok. Hayvan direk geldi benim başıma geldi ve baya da bir bekledi" dedi.

Yaşadığı bu ilginç olaydan sonra yaklaşan yılbaşı öncesi kesinlikle şans oyunları için bileti alacağını söyleyen Salim Canbolat, "Buraya arkadaşımın yanına ziyarete gelmiştim. Sabahleyin her zaman ki gibi çay içmeye uğradım arkadaşıma durup dururken bir baktım, talih kuşu dedikleri galiba bu. Bu kadar kişinin arasından gelip direk benim başıma kondu. Tabi ki insan o an duygulanıyor. İlk önce çaresiz bir hayvanın sığındığını zannettim üzerime ama baktım ortada bir tehlike yok. Hayvan direk benim başıma kondu ve bayağı bir bekledi" şeklinde konuştu.

"KOMİK BİR GÖRÜNTÜ OLUŞTU"

Kafeterya sahibi Ramazan Köse, "Bir abimiz vardı sevdiğimiz o da aynı anda bağırıyordu. Herhalde bir şeyler oldu diye hemen dışarı koştum. Bir baktım bir tane kumru, abimizin kafasına konmuş. Güzel komik bir görüntü oluşturdu. Yılbaşının yaklaşmasıyla biraz garibimize gitti. Acaba dedik bir umut olur mu diye güldük yani" dedi.

(İHA)

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