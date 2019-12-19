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Çay kazanıyla kaçak alkol üreten 6 kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 16:55 | Son Güncelleme

Konya’da çay kazanı ile kaçak alkol üretimi yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir adreste kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çay kazanıyla kaçak alkol üreten 6 kişiye gözaltı

Konya’da çay kazanı ile kaçak alkol üretimi yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir adreste kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası belirlenen adrese ekipler baskın yaptı. Baskında 6 kişi gözaltına alınırken, 15 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 386 litre kaçak alkol ve 1 adet alkol yapımında kullanılan çay kazanı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çay kazanıyla kaçak alkol üreten 6 kişiye gözaltı

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