Çay keyfini zehir etmeyin! Çay demlerken yapılan kritik hata

Siyah çay, ülkemizin en sık tüketilen sıcak içecektir. Hatta yapılan araştırmalara göre en yüksek çay tüketen ülkeler listesinin zirvesinde Türkiye var. Uzun yıllardır sevilerek içilen çayın demleme konusuna gelince herkesin kendine göre farklı fikirleri olduğu ortaya çıkıyor.

Bazıları çayı demlemeden önce yıkarken bazıları ise sallama çayı asla tercih etmiyor. Çay demleme yöntemlerinin sürekli farklılaşması insanlarda kafa karışıklığına neden oldu. Yanlış çay demleme ise çayın tadını bozarak içindeki besin değerini öldürebiliyor.

ÇAY NASIL DEMLENİR?

Çoğu kişi çay demlerken aklında şu soru yer alı: Çayı demlerken su mu çayın üzerine yoksa çay mı suyun üzerine eklenir?

Çayınızın berrak ve lezzetli olması için bilmeniz gereken bazı kritik noktalar var. Çay demlenirken önce sıcak suyu, daha sonra da çayı eklerseniz bu durumda daha bulanık ve tadı daha oturmamış bir çay elde edeceksiniz. Fakat çay demleme esnasında önce çayı ekleyip daha sonra üzerini su ile doldurursanız, bu durumda çayınız daha berrak, yapraklarından arınmış ve hatta daha kısa sürede demlenmiş olacak.

ÇAYI DEMLEMENİN PÜF NOKTALARI

Siz de bir çay severseniz çay demlerken dikkat etmeniz gereken bazı kurallar olduğunu hatırlatmak isteriz.

Çayı demlemeden önce demlik içerisine çayınızı ekleyin ve daha sonra biraz soğuk su ile durulayın. Daha sonra da demliğin süzgeç kısmı ile bu suyu süzün. Dilerseniz bu işlemi birden fazla kez gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede çayınızda kalan tozlar kendini atacak ve çayınızın tadını alırken yanında toz tadı almamış olacaksınız.

Çaydanlığın üzerine demliğinizi yerleştirirken, önce suyu kaynamaya bırakın ve bu esnada demliğe ekleyeceğiniz çayı yıkayın. Daha sonra nemli çayın bulunduğu demliği kaynamaya bıraktığınız su dolu çaydanlık üzerine yerleştirin. Bu sayede çaydanlıktan gelen su buharı sürekli olarak nemli çaya nüfus edecek ve bu sıcaklık çay yapraklarının daha da yumuşamasını dolayısı ile de daha kolay demlenmesini sağlayacak.

Çaydanlıktan demliğe kaynar su aktardıktan sonra önce yanan ateşin üzerinde kısa bir süre demliğinizi tutun ve demlikteki çay kabarmaya başladığı zaman taşmadan ya da çok kaynamadan çekin. Bu şekilde demlikteki çay yaprakları tamamen sıcak ile buluşacak ve suya kendisini daha fazla bırakacak. Çayın hem dem oranını bu yöntemle arttırabilirsiniz hem de bu şekilde demin tadı daha yoğun gelir.

Çayınızı tamamen demledikten sonra kısık ateşte yaklaşık olarak 5 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Bu dinlenme süresi içerisinde çay yapraklarının dibe çöktüğünü göreceksiniz. Çay yaprakları tamamen dibe çöktüğünde ise çayınız hazır olmuş olacak ve keyifle içebileceksiniz.



