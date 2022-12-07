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  4. Çay ocağında otururken geldiler! Talihsiz adama feci dayak... Beyin kanaması geçirdi

Çay ocağında otururken geldiler! Talihsiz adama feci dayak... Beyin kanaması geçirdi

07.12.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Batman'da meydana geldi. 32 yaşındaki Eyüp Parça, çay ocağında oturduğu sırada içinde husumetlilerinin de bulunduğu bir grup tarafından darbedildi. Feci dayak sonrası Eyüp Parça'nın beyin kanaması geçirdiği ve hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı bildirildi. Polis her yerde saldıran şahısları arıyor.

Çay ocağında otururken geldiler! Talihsiz adama feci dayak... Beyin kanaması geçirdi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan köyünde yaşayan Eyüp Parça, geldiği Batman'da çay ocağında otururken, köylerindeki araziler nedeniyle uzun zamandır husumetli olduğu kişilerin de bulunduğu grup tarafından darbedildi. Parça, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise kaçtı.

DD

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Parça'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınan Parça’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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