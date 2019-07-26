Toplanan eserleri çay ocağının duvarlarına asarak ziyaretçilerinin beğenisine sunan Topal kardeşlerin bu ilgisi, Trabzon Müze Müdürlüğü yetkililerinin de dikkatini çekti. Adına "köy müzesi" verilen çay ocağındaki araç ve gereçleri incelemek için bir süre önce mahalleye gelen yetkililer, tarihi eser niteliğindeki eşyaların tamamını numaralandırarak kayıt altına aldı.

Köy halkının da ilgisini çeken ve adeta hobi haline gelen koleksiyona, yıllar içerisinde top mermileri, kamalar, kılıçlar, silahlar ve saatler gibi tarihi eşyalar eklendi.

Düzköy ilçesi Aykut Mahallesi'nde yaşayan Hasan ve Şeref Topal kardeşler, 1970 yılında açtıkları çay ocağında, eski evlerden çıkan ve kullanılmayan bakır tabak, sini, tencere gibi mutfak eşyalarını bir araya getirmeye başladı.

İlgi çeken "köy müzesi"nin oluşmasında kardeşiyle birlikte öncülük etmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Hasan Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy halkının verdiği desteğin de önemli boyutta olduğunu söyledi.

Çay ocağını 1970 yılında açtıklarını anlatan Topal, her zaman eski eşyalara ilgilerinin olduğunu belirterek, "Köyde, yıkılan eski evlerden çıkan mutfak eşyaları oluyordu. Biz topladık, zamanla insanlar da buraya getirmeye başladı. Daha sonra bunları çay ocağında sergilemeye başladık. Yıllar geçtikçe buranın varlığını bilen insanlar da tarihi ne bulduysa getirdiler ve bugünkü halini aldı." diye konuştu.

Müzede 1870 yılına ait eserlerin bulunduğuna işaret eden Topal, 1925 yılından kalma Türk Hava Kurumuna ait statlara konulan kumbaranın, ilgi çeken ürünler arasında yer aldığını vurguladı.

Topal, yaylada hayvancılık yapan köylülerin farklı ebatlarda top mermisi ve çeşitli silahlar bulduklarına değinerek, "Müzemizin bu halinden haberdar olan yetkililer buraya geldi ve incelemede bulundu. Burayı taşımak istediklerini söylediler, ancak köy halkı bunu istemeyince gerçekleşmedi. Daha sonra ise her eser kayıt altına alındı ve numaralandırıldı. Yaklaşık 300'ün üzerinde eşya, araç ve gereç var. Bundan sonra da bu müzeyi gelecek nesillere aktarabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.