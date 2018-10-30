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Çay sigara tiryakileri için ölümcül tehlike

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.10.2018 22:26 | Son Güncelleme

Yeni bir çalışmaya göre; sıcak çay içmek, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor. Sıcak sıvı, yemek borusunun astarını tahriş ediyor ve iltihaplanmaya neden oluyor. Söz konusu çalışma, 500 bin yetişkinin dokuz buçuk yıl izlenmesiyle gerçekleştirildi.

Yapılan yeni bir çalışmanın sonuçları sigara içenleri üzecek. Araştırma, her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini söylüyor.

Kanser riskini 5 kat artırıyor

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Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde pazartesi günü yayınlanan çalışmaya göre; sıcak veya çok sıcak çay içmek, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor. CNN International'ın haberine göre; yemek borusu kanseri, dünyada en sık görülen sekizinci kanserdir. Ölümcül bir hastalık olan yemek borusu kanseri, her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Genellikle duman, alkol, asit reflüsü ve sıcak sıvılar yemek borusunda tekrar tekrar yaralanmalara yol açıyor.
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500 BİN KİŞİ İZLENDİ

500 BİN KİŞİ İZLENDİ
ABD'nin Maryland eyaletindeki Ulusal Kanser Enstitüsünden kıdemli araştırmacı Neal Freedman'a göre kendi türünün en büyüğü olan bu çalışma, Çin'de 500 bin yetişkinin dokuz buçuk yıl izlenmesiyle gerçekleştirildi. Pekin Üniversitesi Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Departmanından araştırmanın yazarı Prof. Jun Lv, sigara içmeyen veya alkol almayan kişilerde sıcak çayın yemek borusu kanseri riskini artırmadığını tespit ettiklerini ancak tütün veya alkol kullanan kişilerde kanser riskinin arttığını gözlemlediklerini söyledi.
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Neal Freedman, çok sıcak içeceklerin yemek borusunu alkol ve duman gibi kansere neden olan ajanlara karşı daha savunmasız kılabileceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Sıcak sıvı, yemek borusunun astarını tahriş ederek, iltihaplanmaya ve hücrelerin daha hızlı çoğalmasına neden olabilir. Sıcak sıvı, yemek borusunu kaplayan hücrelerin bariyer işlevini bozabilir ve dokuyu diğer kanserojenlerden daha fazla hasara açabilir."
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ABD'de ve Avrupa'da çay 65 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda nadiren tüketiliyor ancak Türkiye, Rusya, İran ve Güney Amerika gibi yerlerde çay, oldukça sıcak içiliyor. ABD Çay Birliği Başkanı Peter Goggi, "Ortadoğu'ya ya da Rusya'ya giderseniz, sürekli olarak altında ısı olan semaverden çay içiliyor" dedi.
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Profesör Lv, "Sigara içmeyen veya fazla alkol kullanmayan çay içen kişiler, içeceklerini değiştirmek zorunda değiller. Elbette hem tütünden, hem de aşırı alkol kullanımından uzak durmak, yemek borusu kanserini önlemede en önemli araçtır" diye konuştu.
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