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Çay tiryakileri dikkat! Çayı böyle içiyorsanız sadece sağlığınıza zarar veriyorsunuz

08.04.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay, ülkemizde çok sevilen sıcak içeceklerde bir numaradadır diyebiliriz. Çay, içeriğindeki özellikleri yüzünden doğru içilmediği zaman yarardan çok zarar veriyor. Özellikle bu şekilde tüketiyorsanız... Çayın faydaları olsa da her gün ve yanlış tüketildiğinde mutlaka dikkat etmeniz gereken bazı noktalar yer almaktadır. Çayın faydaları ve zararları neler? Çaydaki kafein nasıl azaltılır? Çay içerken nelere dikkat edilmeli? Çayla ilgili sorularınız cevapları haberimizde...

Çay tiryakileri dikkat! Çayı böyle içiyorsanız sadece sağlığınıza zarar veriyorsunuz

Çay, 7’den 70’e herkesin çok sevdiği sıcak içeceklerin başında geliyor. Dünyada çay tüketiminde ilk sırada olan Türkiye, aynı zamanda da çay üreticisi ülkelerden biri konumunda. Kişi başı yıllık 7 kilo çay tüketiminin yapıldığı ülkemizde maalesef çay çok yanlış tüketiliyor.

ÇAYIN FAYDALARI NELER?

Çay, kalp damar sağlığını koruyor. Kötü kolesterolü düşürdüğüne dair çalışmalar mevcut. Alzheimer ve demans gibi bazı beyin fonksiyonlarını bozan hastalıklara karşı da koruyucu etkisi olduğuna dair çalışmalar yapıldı. Ancak çay doğru tüketilmediğinde özellikle aç karnına tüketildiğinde midede ağrı yapar, rahatsızlık verir.

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ÇAYIN ZARARLARI NELER?

Yemekten sonra içilen çaysa, besinlerdeki demirin emilimini azaltarak kansızlığa neden oluyor. Günde 2-3 bardaktan fazla tüketilen çay da kafein oranı yüksek olduğu için çarpıntı, huzursuzluk, uykusuzluk, baş ağrısı gibi sıkıntılar meydana getirebiliyor.

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ÇAYIN KAFEİNİ NASIL AZALTILIR? İŞTE PÜF NOKTASI

Çaydaki kafeini azaltmak için küçük bir püf nokta. Çayı demlerken üzerine sıcak su koyuyorsunuz. Bir 10 saniye bekletip o suyu döküyorsunuz ardından hemen sıcak suyla doldurduğunda çaydaki kafein miktarı da en aza inmiş oluyor.

DÜNYADA ÇAY TÜKETİMİ SIRALAMASI

Dünyada çay tüketiminde ilk sırada bulunan Türkiye'nin ardından sırasıyla Afganistan, Libya, Katar ve İngiltere geliyor.


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