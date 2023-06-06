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Çay ve derelerin debisi yükseldi, ilçede sular kesildi: Samsun'da şiddetli yağış sonrası Terme Çayı taştı! Ekipler harekete geçti

06.06.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da şiddetli yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. Terme Çayı'nın debisi yükseldi, çayda gece taşkınlar oluştu. Suları yükselen çay gündüz de kameralara yansıdı. Belediye ekipleri ve kolluk güçleri suyun tahliyesi için harekete geçti. İlçedeki bazı mahallelerde de derelerin debisinin yükselmesi nedeniyle ilçede su kesintisi yapıldı.

Çay ve derelerin debisi yükseldi, ilçede sular kesildi: Samsun'da şiddetli yağış sonrası Terme Çayı taştı! Ekipler harekete geçti

Bölgede etkili olan sağanak sonrası debisi yükselen Terme Çayı'nda gece taşkınlar meydana geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme Belediyesi ve kolluk güçleri bölgede incelemelerde bulunarak, bazı noktalarda suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

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Çayın taşmasıyla çevresindeki parklar, yürüyüş yolları, ilçe içindeki mazgalların tıkanmasıyla sokaklar sular altında kaldı. İlçedeki birçok köprü ve yol güvenlik önlemi nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

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İlçe merkezine bağlı bazı mahallelerdeki derelerin de debisi yükseldi. İlçede su kesintisi yapıldı.

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BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEYE GELDİ

Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Çayı'nın taştığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

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Kılıç, "İlçemizde yoğun yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. Ekiplerimiz önlem almak, oluşan tahribatları tespit ve tamir etmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Gelen ihbarlara anında ve hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz." dedi.

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EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise ilçede bugün taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

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(AA)

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