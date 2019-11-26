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Çayda ölü bulunan iş insanı toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 17:37 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde son olarak arkadaşını cep telefonuyla arayarak ‘Beni buradan kurtar’ dedikten sonra ertesi gün çayda suya gömülen otomobilde boğulmuş olarak bulunan iş insanı Ertuğrul Gazi Yıldız(52), toprağa verildi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde son olarak arkadaşını cep telefonuyla arayarak ‘Beni buradan kurtar’ dedikten sonra ertesi gün çayda suya gömülen otomobilde boğulmuş olarak bulunan iş insanı Ertuğrul Gazi Yıldız(52), toprağa verildi.

Karabük’te demir ve çelik üreten bir haddehanenin sahibi olan Ertuğrul Gazi Yıldız, önceki gün saat 16.00 sıralarında Kastamonu’nun Araç ilçesinde atıl vaziyette devraldığı bir akaryakıt istasyonunu yerinde incelemek için 34 RM 6068 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Akşam saatlerinde Karabük’e geri dönmek için yola çıkan Yıldız, cep telefonundan aradığı arkadaşına ‘Beni buradan kurtar’ dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yıldız’ın yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı. Ertuğrul Gazi Yıldız’ın Araç Çayı kenarında bulunan bir dinlenme tesisinde mola verdikten sonra otomobiline binip uzaklaştığı tespit edildi. Bölgede yapılan çalışmalar sonrası Yıldız’ın otomobili dün saat 14.00 sıralarında çayda suyun içinde bulundu. Emniyet kemeri takılı olan Yıldız’ın boğularak otomobilinin içerisinde öldüğü belirlendi. Yıldız’ın cesedi otomobille birlikte vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Evli 2 çocuk babası Ertuğrul Gazi Yıldız’ın cenazesi hastane morgundan alınarak Karabük Ulu Camii’ne getirildi. Cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, Yıldız ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ertuğrul Gazi Yıldız’ın cenazesi Beşbinevler Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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