KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. SAĞLIK
    4. Cayır cayır yağ yakıyor! Spor yapmaya vaktim yok diyenlere mucize kür tarifi

    Cayır cayır yağ yakıyor! Spor yapmaya vaktim yok diyenlere mucize kür tarifi

    06.10.2023 10:11 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Günlük hayatın bir parçası olan iş ve okul gibi koşuşturmalar nedeniyle spor yapmaya vakit kalamayabiliyor. Bu kür tarifini spor yapmadan hemen önce tüketerek 25 dakika boyunca yapacağınız herhangi bir spor ile yaklaşık 50 dakika spor yapmış kadar yağ yakabilirsiniz.

    Fazla kilolardan kurtulmak için diyet yapmanın yanı sıra spor da büyük önem taşıyor. Günlük hayatın koşuşturmasında spor yapmaya vakit bulamıyorsanız bu kür tarifini spor yapmadan önce uygulamalısınız. Bu sayede kısa süreli yaptığınız spor ile uzun süreli spor yapmış kadar etki alabilirsiniz.

    zayıflama

    CAYIR CAYIR YAĞ YAKAN KÜR TARİFİ

    25 dakika spor yapın, 50 dakika spor yapmışçasına yağ yakın!

    MALZEMELER:

    • Yarım limon
    • 1 çay kaşığı türk kahvesi

    kahve limon

    YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:
    Spora başlamadan önce yarım limonu sıkın ve içine 1 silme çay kaşığı türk kahvesi ekleyip karıştırın. Hazır olan karışımı tek seferde için. 30 dakika bekledilten sonra spora başlayın.

    Bu kür ile 25 dakika yapacağınız herhangi bir spor ile dehşet yağlar yakabilirsiniz. Tek yapmanız gereken her gün 25 dakika istediğiniz bir sporu yapmak ve bu kürü spordan 30 dakika öncesinde içmek.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yapay zeka ile oluşturduğu adamla evlendi! "Bebek bekliyorum"Yapay zeka ile oluşturduğu adamla evlendi! "Bebek bekliyorum"
    Ekim ayı astrolojik takvimi! Plan yapmadan önce bu tarihlere bakın Ekim ayı astrolojik takvimi! Plan yapmadan önce bu tarihlere bakın
    Yağlı ciltler için aloe vera maskesiYağlı ciltler için aloe vera maskesi
    Anahtar Kelimeler:
    limon spor kahve diyet kilo verme zayıflama yağ yakan mon

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

    Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

    Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

    Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

    Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

    Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

    Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

    Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

    Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

    Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.