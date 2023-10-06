Cayır cayır yağ yakıyor! Spor yapmaya vaktim yok diyenlere mucize kür tarifi

Fazla kilolardan kurtulmak için diyet yapmanın yanı sıra spor da büyük önem taşıyor. Günlük hayatın koşuşturmasında spor yapmaya vakit bulamıyorsanız bu kür tarifini spor yapmadan önce uygulamalısınız. Bu sayede kısa süreli yaptığınız spor ile uzun süreli spor yapmış kadar etki alabilirsiniz.

CAYIR CAYIR YAĞ YAKAN KÜR TARİFİ

25 dakika spor yapın, 50 dakika spor yapmışçasına yağ yakın!

MALZEMELER:

Yarım limon

1 çay kaşığı türk kahvesi

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

Spora başlamadan önce yarım limonu sıkın ve içine 1 silme çay kaşığı türk kahvesi ekleyip karıştırın. Hazır olan karışımı tek seferde için. 30 dakika bekledilten sonra spora başlayın.

Bu kür ile 25 dakika yapacağınız herhangi bir spor ile dehşet yağlar yakabilirsiniz. Tek yapmanız gereken her gün 25 dakika istediğiniz bir sporu yapmak ve bu kürü spordan 30 dakika öncesinde içmek.

