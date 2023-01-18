Cazibenize hayır diyemeyecekler! Seks uzmanına dönüşmenizi sağlayacak 10 ipucu

Seksin hem sağlığa hem de psikolojiye sağladığı faydalar bilimsel olarak kanıtlandı. Cinsel ilişki sırasında hem kendinizi hem de karşınızdaki partnerinizi mutlu etmek ve aldığınız zevki zirveye taşımak istiyorsanız yapmanız gereken çok kolay ipuçları bulunuyor.

ALDIĞINIZ ZEVKİ ARTIRACAK İPUÇLARI

1-SABAHLARI DAHA FAZLA SEKS YAPIN

Daha meşgulüz, daha stresliyiz ve her zamankinden daha fazla yöne çekiliyoruz. Çatlakta, gerekli görülmeyen şeyler bir kenara atılır. İş ve aile sorumlulukları arasında gidip gelen çiftler için, 15 dakikalık sabah seksi, atlamayı seçtikleri bir lüks gibi görünebilir. Kötü hareket! Sabahları seks sadece zaman açısından verimli olmakla kalmaz - ikiniz de oradasınız, yatakta ve çıplaksınız - aynı zamanda güne olumlu şekilde başlamanın bir yoludur. Artı, seksin beyne daha fazla oksijen gitmesini hızlandırdığı kanıtlanmıştır - bu, sabah ilk iş olarak kendinizi daha üretken bir güne hazırlayabileceğiniz anlamına gelir. Eylemden hemen sonra tekrar uykuya dalmamak için elinizden gelenin en iyisini yapın .

2-SİGARAYI BIRAKIN

2011 yılında yapılan bir çalışma sigarayı bırakmanın daha kalın, daha sıkı ve daha hızlı ereksiyonlara yol açacağını göstermiştir. Araştırmacılar, çalışma katılımcılarının sertliğini test etmek için, erkekler porno izlerken çevre ve sertlikteki değişiklikleri ölçen bir penil pletismograf adı verilen bir şey kullandılar. 8 haftalık çalışma sırasında, sigarayı başarıyla bırakan katılımcıların %31'i, öncekinden daha dolgun ereksiyonlara sahipti. Ve çalışmanın başında erektil disfonksiyondan muzdarip olan bırakanların %75'i, sonunda artık bırakmıyordu.

3-KAHVE İÇİN

Sigarayı ikame edecek bir alışkanlık arıyorsanız, cinsel hayatınız için kahve içmeyi seçin. Texas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi tarafından yayınlanan bir araştırma, günde 85 ila 170 miligram kafein tüketen erkeklerin, hiç tüketmeyenlere göre erektil disfonksiyon bildirme olasılığının yüzde 42 daha az olduğunu buldu. Araştırmacılar, kafeinin penisteki kasları daha rahat hale getirerek kan akışının artmasına ve dolayısıyla daha güçlü ereksiyonlara izin verdiğini açıkladı. Çekirdeklerinizi mükemmel bir şekilde demlemek için (bunu örtmece olarak değil, kelimenin tam anlamıyla kastediyoruz) , gezegendeki en iyi 15 kahve makinesinden birine yatırım yapın .

4-EROJEN BÖLGELERE ODAKLANIN

Kadınlar (ve erkekler), odaklandığımız bir avuç erojen bölgeye göre çok daha fazla erojen bölgeye sahiptir. Onu sevdiği şeyler hakkında düşünmeye teşvik ederek birinin - beynini - uyarmak. Kafa derisine, kulaklarına, boynuna, bileklerine, parmaklarına ve ayaklarına benzer bir ilgi gösterin ve bu geceki seansı tüm vücut deneyimi haline getirin.

5-BİTTER ÇİKOLATA YİYİN

Çikolatanın aşk aktivitesinden önce verilen bir hediye haline gelmesinin bir nedeni var. Kakao, stres seviyelerini azaltabilen, arzuyu artırabilen ve orgazma ulaşmayı kolaylaştırabilen, ruh halini yükselten hormon serotonin seviyelerini artırır. Hepsi bu kadar da değil: Kakao aynı zamanda atardamarlardaki kan akışını artırır ve kan damarlarını gevşeterek kanı tüm doğru bölgelere göndererek cinsel hazzı artırabilir. Öyle olduğu gibi, çikolatanın cinsel yaşamınızı iyileştirebileceği gerçeğine ek olarak, egzersizinizi de stratosferik olarak artırabilir .

6-YAVAŞ VE SABİT KALIN

Bu tüm kadınlar için geçerli değil, ancak birçoğu uzun süreli öpüşme ve el yordamıyla elleme seanslarının kadınların uyarılma düzeylerini büyük ölçüde artırdığını bildiriyor, bu genellikle kadının ürettiği doğal vajinal kayganlaştırıcı miktarıyla gösteriliyor. Dizginlenemeyen coşkunuz takdir edilecek olsa da, parmaklarınız bacaklarının arasında dolaşmadan önce onu bu ana hazırlamak ve kalıcı bir izlenim bırakmak istiyorsanız gerçekten fayda sağlayacaktır.

7- YENİ POZİSYONLAR DENEYİN

Bir süredir birlikteyseniz, muhtemelen ikiniz için de gerçekten işe yarayan bazı seks pozisyonları bulmuşsunuzdur. Birbirinizden verimli bir şekilde nasıl kurtulacağınızı bilmeniz güzel. Ama iyinin harikanın düşmanı olmasına izin verme. Birkaç yeni şey denemek için biraz zaman ayırın. Akrobatik olmalarına gerek yok: Eski favorilerinizdeki küçük değişiklikler, bir dünya fark yaratabilir.

8- FANTEZİLERİNİZİ PAYLAŞIN

Bazen unutuyoruz: Uzun süreli bir ilişki içinde olmanın bir parçası da, her şeyini paylaşabileceğin bir partnere sahip olmaktır. Kapı açıkken tuvalete oturacak kadar yakınsanız, sizi tahrik eden düşünceleri paylaşmak konusunda gerçekten rahat olmalısınız. Seni neyin tahrik ettiği konusunda açık ol ve sana ne söylerse söylesin kabul et. Pek çok fantezi gerçekleşmeden kalırken, diğerlerinin kirli yapılacaklar listenizde olduğunu görebilirsiniz. Ama olsun ya da olmasın, asıl mesele bu değil. Amaç, sizin ve eşinizin cinselliğinizin diğer yönlerini öğrenmesidir.

9- YOGA YAPIN

Hindistan'da yapılan bir araştırma, yoga yapan erkeklerin yatakta geçirdikleri süreyi üçe katlayabildiklerini gösterdi. Araştırmacılar, yoganın erkeklerin orgazm olana kadar geçen süreyi uzatmaya yardımcı olan çekirdek gücünü ve pelvik kas kontrolünü geliştirdiği sonucuna vardı. Cinsel yaşamınızı gerçekten iyileştirmek için, sizin (ve onun) aklınızı başınızdan alacak seks için yoga hareketlerini öğrenin.

10- UYUM SAĞLAYIN

Her zaman böyle değildir, ancak kadınların ortak şikayeti, erkeklerin cinsel tepkilerinin zamanlama açısından her zaman onlarınkiyle aynı çizgide olmamasıdır. Yavaş ve ilgiyle ilerleyin.



