CC krem kimlere uygundur? Kimler CC krem kullanabilir?

Güney Kore bölgesinde geliştirilip imal edilen CC krem, içerisinde cilde fayda sağlayan birçok bileşen barındırmaktadır. Makyaj yapımında en büyük beklenti kusursuz ve pürüzsüz bir cilde sahip olmaktır. Bu ışıltılı cilde sahip olmanın ilk adımı cilt bakımı olmakla birlikte kusurları kapatmak için ise makyaj malzemelerinden faydalanılmaktadır. CC krem de yaygın olarak kullanılan ve küçük kusurları gizlemede yüksek performans sergileyen ürünlerden biridir.

CC krem kimlere uygundur?

Cilt kusurlarını kapatmak oldukça önemli bir konudur. Cilt üzerinde meydana gelen lekeleri, sivilceleri kapatmak için çoğunlukla yüksek kapatıcılığa sahip kozmetik ürünler tercih edilir. Ancak bu ürünler içerisinde nemlendirici, güneş koruyucu veya vitamin gibi besleyici içerikler olmayabilir. CC krem ise farklı özellikleri ile öne çıkan ve cilde birçok faydası olan bir ürün olarak bilinmektedir. 'Renk düzenleyici' ya da 'renk eşitleyici' olarak da tabir edilen bu kremler, sıklıkla BB kremlerle karıştırılır. İki krem arasında benzerlikler olmakla birlikte kullanım amacı birbirinden farklıdır.

CC krem ciltte oluşan renk dengesizliğini gidermede oldukça etkili bir üründür. Aynı zamanda diğer ürüne nazaran kapatıcılığı biraz daha fazladır. Cilt üzerinde meydana gelen kızarıklık, morluk veya sararma gibi kusurları gizlemede yaygın olarak kullanılan CC kremler içerdiği vitaminler sayesinde cildi besleyici özelliği ile de öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra hafif bir forma sahip olduğundan cilde kalıp gibi oturmamaktadır. CC krem ürünlerine ihtiyaç duyanlar cilt tonuna göre tercih yaparak bu ürünleri kullanabilir. Bu tür kremlerin kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta cilt tonuna ve cilt çeşidine uygun olanın tercih edilmesidir.

Kimler CC krem kullanabilir?

CC krem, tek bir üründe cildin ihtiyaçlarını karşılamada oldukça etkili bir üründür. Bu kremler cildi güneşin zararlı etkilerinden koruduğu gibi cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlamaktadır. Ayrıca içerisinde bulunan C vitamini sayesinde cildi beslemekte ve kaybedilen nemin geri kazandırılması için cildi nemlendirmektedir. Bu tür kremler her ne kadar zararsız olsa da çok küçük yaşlardaki kişiler için kullanımı uygun görülmemektedir. Ayrıca alerjik bir cilde sahip olan kişilerin de bu kremi kullanırken dikkat etmesinde fayda vardır. CC krem içerisinde bulunan bileşenlere karşı alerji durumu söz konusu olabilir. Bu yüzden alerjik bünyeye sahip olan bireylerin CC krem kullanmadan önce bir cilt doktoruna danışması son derece önemlidir.

Yüzünde renk dengesizliği yaşayanlar, yüzünün belirli bölümlerinde kızarıklık olanlar veya sık sık makyaj yapmak istemeyen kişiler CC krem kullanabilir. Bu krem, içerisinde bulunan maddeler sayesinde cilt yüzeyinde görülen kızarıkları, morlukları veya sararmaları en aza indirir. Cildin renk tonunu eşitleyip dengeleyerek pürüzsüz bir görünüme sahip olmasına yardımcı olur. Ayrıca cildin daha canlı görünmesini sağlar ve güneş yanıkları gibi lekelerin kapatılmasında da sıklıkla tercih edilir. CC kremler kendi içerisinde de farklı türlere sahiptir. Cilde en uygun olan tonu seçip kullanmak bu noktada önemlidir.

CC krem hangi cilt tipleri için uygundur?

Günümüzde farklı cilt tiplerine özel olarak geliştirilip imal edilmiş birçok CC krem ürünü bulunmaktadır. Bu ürünler arasından cilt tipine en uygun olanının tercih edilip kullanılması gerekmektedir. CC kremler kuru cilde sahip olan bireyler için ayrı, yağlı cilt tipine sahip olanlar için ayrı olarak üretilmiştir. Kuru cilde sahip olan kişilerin en sık şikâyeti cildin nemini kaybetmesi ve pul pul dökülmesidir. Özellikle kış mevsiminde cilt gereğinden fazla kurur. Bunun temel nedenlerinden biri cilt bakımı yapmamak ve soğuk havaya maruz kalmaktır.

CC kremler dört mevsim de kullanılabilen ürünler arasındadır. Kuru cilde sahip olan kişiler nemlendirici özelliği baskın olan bir CC krem türünü tercih edebilir. Yağlı cilde sahip olan kişilerde ise en sık sorun cildin sürekli yağlanmasıdır. Yağlı ciltlerde ekstra nemlendirici kullanmak cildin daha fazla yağlı görünmesine ve parlamasına yol açmaktadır. Bu yüzden CC krem seçiminde matlaştırıcı özelliğe sahip ürünler arasından seçim yapılabilir. Böylelikle yağlı görünen cilt yüzeyi daha mat ve daha kusursuz görünür. CC kremler akışkan bir forma sahip olduğundan uygulanışı da son derece basittir. Uygulama esnasında cildin kirden ve yağdan tamamen temizlenmiş olması önemlidir. Krem, bir miktar yüze sürülüp, dairesel hareketlerle yüzeye yedirilerek kullanılabilir.

CC krem cilt tonu nasıl seçilir?

CC krem cilt yüzeyinde görülen kızarıklık, renk tonu dengesizliği, kahverengi lekeler, sivilce izleri gibi sorunların giderilmesinde kullanılan bir üründür. Yüze uygulanan bu kremler aynı zamanda göz altı morluklarının hafifletilmesinde de kullanılabilir. Göz altı bazı kişilerde çok fazla mor görünebilir. Bu durum da kişilerin yorgun olmamalarına rağmen, yorgunmuş gibi görünmelerine neden olabilir. CC krem göz altına uygulandığında ciltte aydınlanma ve canlılık meydana gelir. CC krem içerisinde cilt koruyucularından minerallere, cilt sıkılaştırıcı maddelerden yatıştırıcı maddelere kadar birçok madde bulunmaktadır.

Krem seçiminde bazı önemli noktalara dikkat edilmesi son derece önemli bir konudur. Bu konulardan ilki cilt tonuna göre ürün seçimidir. Açık cilt tonuna sahip olanlar orta veya koyu ton tercih ederse boyun bölgesi ile yüz arasında bariz renk farklılıkları olabilir. Bu yüzden bu tür ürünleri almadan önce denemekte fayda vardır. Ciltte görülen renk dengesizliğini gidermede, cilt tonunu eşitlemede ve kusurları kapatmada etkili olan CC krem ürünlerini cilt tipine ve cilt tonuna uygun olarak seçip kullanmak, beklenen verimin alınmasında büyük rol oynar.

