CD satışları yirmi yılda ilk kez arttı! Artık eskide kaldığını düşünenler yanılıyor

CD satışları, eskisi kadar çok değil. Bunun nedeni kimi uzmanlardan tarafından dijitale geçişe bağlanıyor. Artık bir albümü dinlemek için fiziksel CD'sini satın almamız gerekmiyor. Bir cihaz üzerinden online müzik platformlarından birine girip tüm albümü yüksek kalitede dinlemek mümkün. Ancak son yılda olmayan şey ilk kez oluyor; CD satışları canlanıyor.

ABD'DE CD SATIŞLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

ABD'de müzik yapım sektörü distribütörlerini temsil eden bir ticari kuruluş olan Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından yayınlanan verilere göre, 2021'de ABD'de CD satışları neredeyse yirmi yılda ilk kez arttı. Sevkiyatlar 2020'de 31,6 milyon iken, 2021'de 46,6 milyona yükseldi ve formattan elde edilen gelir 483,2 milyon dolardan 584,2 milyon dolara çıktı.

ZİRVEDEN UZAKTA ANCAK...

CD satışları, neredeyse bir milyar CD albümünün sevk edildiği 2000 yılındaki zirve günlerinden hala çok uzakta. Ancak yine de bu olumlu bir kıpırdanma olarak görülüyor.

