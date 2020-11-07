HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı

Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 14:28 | Son Güncelleme

Antalya'da bir kişinin yolda yürürken farkında olmadan düşürdüğü 4 bin 500 lira, yoldan geçen iki vatandaş tarafından alınıp sahibine teslim edildi.

Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre lirayı düşüren ancak farkına varmadan yoluna devam eden adamın cebinden düşen para rüzgarın etkisiyle uçmaya başladı. O anlarda yoldan geçmekte olan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki arkadaş, yerdeki paraları görünce durup toplamaya başladı. Rüzgar sebebiyle dağılan paranın tamamının toplayan iki arkadaş, parayı olayın yaşandığı lokantanın sahibine teslim edildi.

PARA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Müşterilerinin verdiği parayı sayarak teslim alan Çorbacı Hasan lakaplı Hasan Yılmaz, işyerine davet ettiği Asayiş Büro Amirliği görevlilerine 4 bin 500 lirayı teslim etti. Paranın bulunduğu noktayı gören güvenlik kamerasını izleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, parayı düşüren kişiyi belirlerken, 4 bin 500 lira sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Bir belediye başkanı daha koronaya yakalandıBir belediye başkanı daha koronaya yakalandı
e-Nabız nedir, nasıl kullanılır?e-Nabız nedir, nasıl kullanılır?
En Çok Okunan Haberler
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Saat 03.00'te böyle basıldılar
Saat 03.00'te böyle basıldılar
Polis ile Suriyelinin diyaloğu herkesi şaşırttı
Polis ile Suriyelinin diyaloğu herkesi şaşırttı
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Vali'den korkutan açıklama: Vaka sayımız katlanarak artıyor
Vali'den korkutan açıklama: Vaka sayımız katlanarak artıyor
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Diğer Haberler
Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir belediye başkanı daha koronaya yakalandı
Konya'da eylem ve gösteri yürüyüşleri koronavirüs gerekçesiyle yasaklandı
Valilik yeni kararı duyurdu: 15 gün boyunca yasak
Başkan Böcek'in tedavisinde son durum
Başkan Böcek'in tedavisinde son durum
Dehşet anları kamerada! Arkadaşını yol ortasında böyle öldürdü
Dehşet anları kamerada! Arkadaşını yol ortasında böyle öldürdü
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı hakim karşısına çıkıyor
Türkiye günlerce bu vahşeti konuşmuştu! Hakim karşısına çıkıyor
Derin yarık ve obruklar oluştu! Vatandaşlar tedirgin
Vatandaşları tedirgin eden görüntü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.