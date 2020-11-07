Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre lirayı düşüren ancak farkına varmadan yoluna devam eden adamın cebinden düşen para rüzgarın etkisiyle uçmaya başladı. O anlarda yoldan geçmekte olan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki arkadaş, yerdeki paraları görünce durup toplamaya başladı. Rüzgar sebebiyle dağılan paranın tamamının toplayan iki arkadaş, parayı olayın yaşandığı lokantanın sahibine teslim edildi.

PARA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Müşterilerinin verdiği parayı sayarak teslim alan Çorbacı Hasan lakaplı Hasan Yılmaz, işyerine davet ettiği Asayiş Büro Amirliği görevlilerine 4 bin 500 lirayı teslim etti. Paranın bulunduğu noktayı gören güvenlik kamerasını izleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, parayı düşüren kişiyi belirlerken, 4 bin 500 lira sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA





