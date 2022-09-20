HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çekiçli katilden tüyler ürperten sözler! Cinayeti sosyal medyadan paylaştı, 'tecavüz' detayı şoke etti... 'Türkiye'ye gelmeyi bekledim'

Çekiçli katilden tüyler ürperten sözler! Cinayeti sosyal medyadan paylaştı, 'tecavüz' detayı şoke etti... 'Türkiye'ye gelmeyi bekledim'

20.09.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dmitry Stepanov (37), Rusya'dan Türkiye'ye geldiği sırada 5 yıldızlı otelde inanılmaz bir vahşete imza attı. Babası Pavel Stepanov (62) ile tartışan Stepanov, çekiçle başına vurduktan sonra telle boğarak öldürdü, annesi Tatiana Stepanov'u da (64) aynı dehşetle ağır yaraladı. Ayrıca bu anları saniye saniye kameraya da kaydetti. Daha sonra ise bir itiraf videosu çekerek "Ben bu canavarı öldürdüğüm için doğrusunu yaptım" diyen Stepanov'un anlattıkları arasında 'tecavüz' detayı şok etkisi yarattı.

Çekiçli katilden tüyler ürperten sözler! Cinayeti sosyal medyadan paylaştı, 'tecavüz' detayı şoke etti... 'Türkiye'ye gelmeyi bekledim'

Çekiçli katil Dmitry Stepanov, cinayetin ardından videosunu sosyal medyaya yükledi, elini, yüzünü yıkayıp otelden soğukkanlı bir şekilde ayrılarak kent sokaklarında dolaşmaya başladı. Yakalanan Stepanov'un yaklaşık 15 yıl önce Rusya'da bir arkadaşını da başına çekiçle vurarak yaraladığı öğrenildi. Savcılıktaki ifadesinde annesini öldürmek istemediğini, susması için vurduğunu dile getiren Stepanov, "Bana eziyet ettiği için çok eskiden beri babamı öldürmeyi planlıyordum ama Rusya'da bunu yapamazdım. Rusya'da beni akıl hastanesine kapatırlardı. Onun için Türkiye'ye tatile gelmeyi bekledim" diye konuştu. Rusya'dan geldiği Türkiye'de Stepanov'un imza attığı tüyler ürperten dehşetin tüm ayrıntıları şöyle...

MÜŞTERİLER ŞİKAYET EDİNCE KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Manavgat ilçesi, Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Dmitry Stepanov, 17 Eylül 22 Cumartesi gecesi bilinmeyen nedenle annesi Tatiana Stepanov ve babası Pavel Stepanov ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Stepanov, çekiçle saldırdığı babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı. Olayın ardından Stepanov otelden ayrıldı. Yan odalarda kalan diğer müşterilerin şikayeti üzerine odaya gelen otel görevlileri, durumu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Otele jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Pavel Stepanov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Manavgat Devlet Hastanesi’nin morguna konulan Pavel Stepanov'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

1f1b0641579b655239fbe48c2bcf598d

ÖNCE 'ÖLDÜ' DENİLMİŞTİ

Kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklanan Tatiana Stepanov'un, ağır yaralı olduğu ortaya çıktı. Özel bir hastaneye götürülen Tatiana Stepanov'un, yoğun bakım servisinde entübe edildiği kaydedildi. Stepanov'un tedavisine halen devam edildiği, durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

12acd3514e1cc26bfc1e60dfb38e3ee7

ÇEKİÇLE VURUP TELLE BOĞMUŞ

Dmitry Stepanov'un anne ve babasıyla bulunduğu odada yüksek sesli müzik açtığı, ardından video kamerayla odayı kaydetmeye başladığı belirlendi. Dmitry Stepanov'un eline geçirdiği çekiçle babasının ve annesinin başlarına ve vücudunun değişik yerlerine defalarca vurduğu, en sonunda her ikisinin de boğazını telle sıktığı tespit edildi. İşlediği cinayeti ayrıntılı şekilde video kaydına alıp sosyal medyada yayınlayan Stepanov'un, elini yüzünü yıkayıp sakin bir şekilde odadan çıkıp otelden yaya ayrıldığı belirlendi. Stepanov'un videosunun şikayet üzerine sosyal medya sitesi tarafından yayından kaldırıldığı kaydedildi.

53a88afe-792c-4e62-a254-ba1b902fea9b

İTİRAF VİDEOSU ÇEKTİ

İşlediği cinayetin ardından Manavgat ilçe merkezine gelen Dmitry Stepanov, bir kafede cinayeti neden işlediğini anlattığı bir itiraf videosu çekerek sosyal medya sitesinde 'cinayet itirafı' diye paylaştı. Dmitry Stepanov'un videoda, "Benim adım Dima. Ben bugün babamı öldürdüm. Çünkü çocukluktan beri bana tecavüz etti. Beni çocukken öyle dövdü ki; benim boynum ve belim hasar aldı ve bu olaya amcam şahit, ismi Ş.N. Gece gelip esrar içip beni döverken 2005'te kulak zarlarım yırtıldı, doktor da buna şahit. Babaannem diyordu ki; 'Bende değişik bir güç varmış' ve bundan dolayı babam beni hep akıl hastanesine yatırırdı. Ben şu anda Türkiye'deyim. Ben en başta biliyordum, bunu yapmaya karar verdim ve bunu yapmak zorundaydım. Çünkü Rusya'da babam beni tekrar akıl hastanesine yatıracaktı. Ama ben orayı istemiyorum. Ben korkuyorum. Bana yardım edin. Çünkü ben şu anda çaresiz kaldım. Ben bu canavarı öldürdüğüm için doğrusunu yaptım. Çünkü benim abim uyuşturucu kullanmaktan öldü. Babam ona da aynısını yaptı. Çocuklar yetişirken ebeveynlerini değerlendiriyorlar. Hiçbir zaman ben kimseyi üzmedim" dediği tespit edildi.

52548d901589d347d2ec694444e731ea

YAKALANDI

Manavgat'tan otobüse binerek Antalya'ya giden Dmitry Stepanov'un yakalanması amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu. Özel ekip, dün Dmitry Stepanov'un Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin arka kısmında bulunan ara sokaklarda dolaştığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan Stepanov gözaltına alındı. Şüpheli işlemleri için Çolaklı Jandarma Karakolu'na götürüldü.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Dmitry Stepanov'un avukatı eşliğinde tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadede babasını neden ve nasıl öldürdüğünü anlattığı öğrenildi. Stepanov'un yaklaşık 15 yıl önce Rusya'da bir arkadaşının da başına çekiçle vurarak yaraladığı belirtildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan Dmitry Stepanov, Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

'ESKİDEN BERİ ÖLDÜRMEYİ PLANLIYORDUM, RUSYA'DA YAPAMAZDIM'

Stepanov'un adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifade veren Dmitry Stepanov, "Bana eziyet ettiği için çok eskiden beri babamı öldürmeyi planlıyordum ama Rusya'da bunu yapamazdım. Rusya'da beni akıl hastanesine kapatırlardı. Onun için Türkiye'ye tatile gelmeyi bekledim. Çekici dışarıdan bir mağazadan satın aldım. Aslında eylemi cuma günü yapacaktım ama kendimi iyi hissetmediğim için yapmadım. Annemi öldürmek istemiyordum. Odada bağırmaya başladı. Herkese duyuracaktı. Ona susturmak için vurdum" dedi.

TUTUKLANDI

İfadesinin ardından tutuklanma istemiyle 2'nci sulh ceza hakimliğine çıkarılan Dmitry Stepanov, 'canavarca hisle tasarlayarak üst soyu kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köyden hiç çıkmamıştı! Traktörün iki farklı ilde trafik cezası yemesinin sebebi belli olduKöyden hiç çıkmamıştı! Traktörün iki farklı ilde trafik cezası yemesinin sebebi belli oldu
İstanbul'da polise silahlı saldırı! Saldırgan yakalandıİstanbul'da polise silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet katil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...

Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...

Kılıçdaroğlu, "Sözümdür" diyerek açıkladı: Bakanlık vereceğim

Kılıçdaroğlu, "Sözümdür" diyerek açıkladı: Bakanlık vereceğim

Savaşın seyrini değiştirecek karar!

Savaşın seyrini değiştirecek karar!

ASELSAN'da "Hayret ettim, beni çok etkiledi" diyerek sordu! "Gizli değilse..."

ASELSAN'da "Hayret ettim, beni çok etkiledi" diyerek sordu! "Gizli değilse..."

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın

İlginizi Çekebilir

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.