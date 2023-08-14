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Çekmeköy'de 5 katlı binanın çatı katında yangın

14.08.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy’de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın sırasında binada mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çekmeköy'de 5 katlı binanın çatı katında yangın

Yangın, saat 03.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Florya Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatı katında mahsur kalan 1 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmadan sonra söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)


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