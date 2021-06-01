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  4. Çekmeköy’de otomobilin küçük kıza çarptığı anlar kamerada

Çekmeköy’de otomobilin küçük kıza çarptığı anlar kamerada

01.06.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy'de sokakta oyun oynayan bir çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk hastaneye kaldırıldı. Otomobilin küçük kıza çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Çekmeköy’de 12.30 sıralarında meydana geldi.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Edinilen bilgiye, sokakta oyun oynayan bir kız çocuğu park halinde bulunan hafif ticari aracın yan tarafından yola çıktı. O esnada park halindeki araç nedeniyle görüş mesafesi kapalı olan sürücü, çocuğa çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Olayı gören bir vatandaş yerde yatan kızın yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri küçük kızı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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trafik kazası Çekmeköy

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