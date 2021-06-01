Çekmeköy’de otomobilin küçük kıza çarptığı anlar kamerada

Kaza, geçtiğimiz günlerde Çekmeköy’de 12.30 sıralarında meydana geldi.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Edinilen bilgiye, sokakta oyun oynayan bir kız çocuğu park halinde bulunan hafif ticari aracın yan tarafından yola çıktı. O esnada park halindeki araç nedeniyle görüş mesafesi kapalı olan sürücü, çocuğa çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Olayı gören bir vatandaş yerde yatan kızın yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri küçük kızı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

