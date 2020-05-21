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  4. Çektiği videoyla fenomen oldu! Herkes onu konuşuyor

Çektiği videoyla fenomen oldu! Herkes onu konuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 16:19 | Son Güncelleme

Ordu Aybastı'da koronavirüs önlemleri kapsamında 4 saatlik izinde sokağa çıkan 12 yaşındaki Utku Özkanlı, cep telefonuyla çektiği videoyla salgına yöre şivesiyle tepki gösterdi. Özkanlı'nın sosyal medyada paylaştığı görüntü, kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni aldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında dün 4 saatliğine dışarıya çıkma iznini, Aybastı ilçesindeki parkta yürüyerek geçiren Ortaokul öğrencisi Utku Özkanlı, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle ilçedeki çoğu iş yerinin kapalı olmasına verdiği tepkiyi, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Salgın öncesi yaşantısını çok özlediğini anlatan Utku, evde yediklerinden şikayet etiği kısa videosunda, "Bu korona yaktı beni. Çarşı kapalı, en azından gezip tozuyorduk, bir şeyler yiyorduk. Markete gidip içecekler alıyorduk, kıymalı pide ve lahmacun yiyordum. Şimdi hiç yiyemiyorum. Domates, makarna yiyorum, hiç de sevmiyorum. Zorla yiyorum. Ölü sayısı git gide azalıyor, inşallah bu korona geçer de yine yeriz” dedi.

Görüntüyü, sosyal medya hesabından paylaşan Özkanlı, kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni aldı.

RESTORAN SAHİBİNDEN PİDE SÖZÜ

İlçede lahmacun ve pide salonu olan restoran işletmecisi Metin Savaş Güleç, bir anda fenomen olan Utku'nun tepkisine sessiz kalmayarak, “Genç adam, sıkma canını. Bu günler geçecek. Madem ‘gıymalı’ pideyi özledin, normal sürece geçtiğimiz ilk gün 3 arkadaşınla seni restorana davet ediyorum. Sana ve arkadaşlarına en kral pideleri ikram edeceğiz. Sen şimdilik sağlığına dikkat et, pide işi kolay” şeklinde yorumda bulundu.

Kaynak: DHA


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