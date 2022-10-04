Çektiğiniz acılara son verin! Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun verdiği tarif problemi kökten çözüyor

Basur rektumun ve anüsün en alt kısmında, anal kanalın sonunda bulunan genişlemiş damarlardır. Bu kan damarlarının duvarları bazen o kadar genişler ki, şişerek tahriş olurlar. Bu şişme ve tahriş olmanın sonucunda da makatın dışına çıkarlar. Basur ağrılara ve rahat oturamamaya neden olmaktadır. Basur tedavisi için çok çeşitli yöntemler vardır. Hastalıklar için doğal ürünleri sık sık öneren Dr. İbrahim Saraçoğlu basur için çobançantası kürünü öneriyor. Çobançantası kürünü tüketirken basur sorununun önüne geçmek için acı ve baharatlı gıdalardan kaçınmak gerekir.
BASURLARI GEÇİREN KÜR
Hemoroid şikayetine karşı çobançantası bitkisi ile yapılan kürü tavsiye eden Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bir ay boyunca bu çayın tüketilmesini tavsiye etti. Dr. Saraçoğlu'nun hemoroid (basur) sorununa kesin çözüm olarak önerdiği doğal kür tarifi şöyle:
- Bir tutam çobançantası bitkisini 1 bardak suya atın ve 5 dakika kısık ateşte kaynatın.
- Ilınınca süzüp suyunu için.
- Bu kürü 30 gün boyunca aç karnına her gün için.
- 30 günün sonunda kürü sonlandırın.
BASURU OLANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER
- Bu süreçte hemoroidi tetikleyen acı ve baharatlı besinler tüketmemelidir. Günde bir bardaktan fazla kahve içilmemelidir.
- Kabızlık hemoroidin bir numaralı tetikleyicisidir. Kabız olmamaya özen göstermelisiniz. Bunun için öğle ve akşam yemeklerinden önce pirinçsiz zeytinyağlı pırasa yiyebilirsiniz.
- Kabızlık olmaması için yemeğin üzerine hemen tatlı ve meyve (yaş üzüm hariç) tüketilmemelidir.
- Çobançantası çayını içmeye başladığınız zaman hemoroid sorunu geçecek, birkaç gün rahatlayacaksınız ve basur kaybolup gidecek. Bu kürü bir ay uyguladığınızda ise basur sorunundan kalıcı olarak kurtulabilirsiniz. Ancak acı baharatlar tüketmeye ve kahve içmeye devam ederseniz basur tekrarlayabilir.
- Basurun olmaması için beslenme şeklini değiştirmek önemlidir. Sizi kabız yapan gıdalardan uzak durmalısınız. Çünkü kabızlığın doğal sonucu hemoroid olarak karşımıza çıkıyor.
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