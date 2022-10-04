Çektiğiniz acılara son verin! Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun verdiği tarif problemi kökten çözüyor

Basur rektumun ve anüsün en alt kısmında, anal kanalın sonunda bulunan genişlemiş damarlardır. Bu kan damarlarının duvarları bazen o kadar genişler ki, şişerek tahriş olurlar. Bu şişme ve tahriş olmanın sonucunda da makatın dışına çıkarlar. Basur ağrılara ve rahat oturamamaya neden olmaktadır. Basur tedavisi için çok çeşitli yöntemler vardır. Hastalıklar için doğal ürünleri sık sık öneren Dr. İbrahim Saraçoğlu basur için çobançantası kürünü öneriyor. Çobançantası kürünü tüketirken basur sorununun önüne geçmek için acı ve baharatlı gıdalardan kaçınmak gerekir.

BASURLARI GEÇİREN KÜR

Hemoroid şikayetine karşı çobançantası bitkisi ile yapılan kürü tavsiye eden Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bir ay boyunca bu çayın tüketilmesini tavsiye etti. Dr. Saraçoğlu'nun hemoroid (basur) sorununa kesin çözüm olarak önerdiği doğal kür tarifi şöyle:

Bir tutam çobançantası bitkisini 1 bardak suya atın ve 5 dakika kısık ateşte kaynatın.

Ilınınca süzüp suyunu için.

Bu kürü 30 gün boyunca aç karnına her gün için.

30 günün sonunda kürü sonlandırın.

BASURU OLANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER