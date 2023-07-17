Çekya'da trafik kazası! Otobüsler çarpıştı: 1 ölü, 76 yaralı

Çekya'nın ikinci büyük kenti Brno yakınlarındaki otoyolda iki otobüsün çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı.

Güney Moravya Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, Brno kenti yakınlarındaki D2 otoyolunda çok sayıda yolcu taşıyan iki otobüsün kaza yaptığı bildirildi.

Kazada, otobüs şoförlerinden birinin hayatını kaybettiği, 14'ü ağır 76 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, savcılığın kazaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Çekya dışında bulunan Başbakan Petr Fiala, kazada yaralananlara acil şifa ve yaşamını yitiren sürücünün yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. (AA)

