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Çekya'da trafik kazası! Otobüsler çarpıştı: 1 ölü, 76 yaralı

17.07.2023 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya'da iki otobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14'ü ağır 76 kişi de yaralandı. İşte haberin detayları...

Çekya'da trafik kazası! Otobüsler çarpıştı: 1 ölü, 76 yaralı

Çekya'nın ikinci büyük kenti Brno yakınlarındaki otoyolda iki otobüsün çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı.

Güney Moravya Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, Brno kenti yakınlarındaki D2 otoyolunda çok sayıda yolcu taşıyan iki otobüsün kaza yaptığı bildirildi.

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Kazada, otobüs şoförlerinden birinin hayatını kaybettiği, 14'ü ağır 76 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, savcılığın kazaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

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Çekya dışında bulunan Başbakan Petr Fiala, kazada yaralananlara acil şifa ve yaşamını yitiren sürücünün yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çekya

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