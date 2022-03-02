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Çekya, Ukrayna'dan gelen mülteciler sonrası OHAL ilan etti

02.03.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrasında ülkesini terk edenler nedeniyle Çekya hükümeti, 4 Mart'tan itibaren ülke genelinde olağanüstü hal ilan (OHAL) etti. Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan hükümet toplantısından sonra yaptığı açıklamada "İlan edilen OHAL’in günlük yaşantıda herhangi bir değişiklik yaratmayacağını belirtmek isterim” dedi.

Çekya, Ukrayna'dan gelen mülteciler sonrası OHAL ilan etti

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası yüzbinlerce kişi evlerini bırakıp başka ülkelere gitmeye başladı. Çekya hükümeti, gelen mülteciler sonrasında 4 Mart'tan itibaren ülke genelinde olağanüstü hal ilan (OHAL) etti.

"OHAL, GÜNLÜK YAŞANTIDA DEĞİŞİKLİĞE YOL AÇMAYACAK"

Çekya hükümeti, bugün yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında son günlerde Ukrayna'dan gelen mülteci sayısının artması nedeniyle 4 Mart'tan itibaren ülke genelinde olağanüstü hal ilan (OHAL) etme kararı aldı. Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan hükümet toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Sadece Ukrayna'dan gelen insanlara ve onlarla ilgilenenlere yardım etmek için olağanüstü hal ilan ediyoruz. OHAL ile Ukrayna’dan gelen mültecilere daha fazla konfor ve Çek vatandaşları için daha fazla güvenlik sağlayacağız. İlan edilen OHAL’in günlük yaşantıda herhangi bir değişiklik yaratmayacağını belirtmek isterim” dedi.

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"ŞİMDİYE KADAR 20 BİN MÜLTECİ GELDİ"

Çekya Başbakanı Petr Fiala ise mecliste yaptığı konuşmada, “Şimdiye kadar, Ukrayna'dan 20 bin mülteci geldi. Bunlardan ise 13 bin 977 mülteci ise kendilerini yabancılar polisine kaydettirdi. Çoğu Prag'da ve Orta Bohemya Bölgesi’ne gelmiş durumdalar. Ukraynalıların çalışma izni olmadan işgücü piyasasına girebilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapacağız. İlk etapta ise 5 bin Ukraynalı mülteciye maddi yardımda bulunacağız. Tüm bölgelerimizde Ukraynalılar için yardım noktaları kuracağız. Bu kayıt noktaları ülkeye kayıt ile tıbbi muayeneye kadar birçok görevi üstelenecek” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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