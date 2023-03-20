Celal Şengör'ün Carl Sagan sözleri olay oldu! Fatih Altaylı yayını kesti reklam arasına gitti

HaberTürk TV'de Fatih Altaylı ile Teke Tek Bilim programına, tarihçi Emrah Safa Gürkan, evrimsel biyolog ve Evrim Ağacı kurucusu Çağrı Mert Bakırcı ve yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör konuk oldu. Canlı yayında konuklar bilimin önemini konuştu.

"SEN ŞİMDİ CARL SAGAN'I S......"

Emrah Safa Gürkan, dünyaca ünlü Amerikalı gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan için "Carl Sagan'ın isminden başka bir şey bilmiyorum." dedi. Yayında Sagan'ı da eleştiren Celal Şengör ise Gürkan'a dönerek "Sen şimdi Carl Sagan'ı s....et. Sen tarihçisin" dedi. Şengör'ün canlı yayındaki bu sözleri ise tarihçi Gürkan'ı kahkaha krizine soktu.

YAYIN ARASINA GİTTİ

Program moderatörü Fatih Altaylı ise bu sözlerden sonra reklam arasına gitti. Şengör'ün o sözleri sosyal medyada da gündem oldu.