Celal Şengör'ün 'organ nakli' sözlerine büyük tepki: Suç duyurusunda bulunacağız

Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir televizyon programında yaptığı açıklamalara, AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, Türkiye'nin ilk yüz nakilli hastası Uğur Acar, dördüncü yüz nakillisi Turan Çolak ve dernek üyeleri dernek binasında biraraya gelerek tepki gösterdi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"



Prof. Dr. Celal Şengör'ün "Elin dangalağını yaşatmanın anlamı yok" şeklindeki açıklamasının organ bekleyen hastalar ve organ bağışına gönül verenler arasında deprem etkisi yarattığını söyleyen AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, "Sayın profesörümüzün Türkiye genelinde yaklaşık 80 bin hasta hakkında kullanmış olduğu 'dangalak' kelimesi bizleri çok yaralamış ve üzmüştür. Biz de bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Dünden beri çok üzgünüz, bu sözler hocamıza hiç yakışmadı. Bizim bir sloganımız var, Bugün biz yarın belki de siz" dedi.

'HOCAYI DİNLEMEYİN ORGAN BAĞIŞI YAPIN'



Prof. Dr. Şengör'ün açıklamalarının kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Türkiye'nin dördüncü yüz nakillisi Turan Çolak ise, "Bu açıklamalar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Hocayı dinleyenler sakın organ bağışından vazgeçmesin. Bizleri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi organlar bizlerde yaşıyor. Evlatlarınızın canını biz taşıyoruz. Hocanın dediklerine aldırmayın bu yanlış açıklamadır" dedi.