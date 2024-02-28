Çelik'ten 28 Şubat paylaşımı: Ülkeye yapılmış en büyük kötülüktür

28 Şubat'ın yıl dönümünde peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hukuk vurgusu yaptığı paylaşımında, "Millet iradesine karşı çıkan her girişim millete düşmanlıktır." dedi.

28 Şubat postmodern darbesi denilen millet düşmanı girişimin yıldönümündeyiz. Bu millet düşmanı girişimi bir kere daha tarih önünde mahkum ediyoruz.

Her çeşit darbe ve postmodern darbe bu ülkeye yapılmış en büyük kötülüktür.

Hukuk-dışı vatanseverlik diye birşey olmaz.

Darbeler… — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 28, 2024

Çelik'in paylaşımı şu şekilde;

28 Şubat postmodern darbesi denilen millet düşmanı girişimin yıldönümündeyiz. Bu millet düşmanı girişimi bir kere daha tarih önünde mahkum ediyoruz.

Her çeşit darbe ve postmodern darbe bu ülkeye yapılmış en büyük kötülüktür.

Hukuk-dışı vatanseverlik diye birşey olmaz.

Darbeler ve postmodern darbeler sadece ülkemize kötülük etmek isteyenlerin aracısı olmuştur.

Gerçek vatanseverlik Cumhuriyete, demokrasiye, meşru siyasete, millet iradesine ve hukuka sahip çıkmaktır.

Millet iradesine karşı çıkan her girişim millete düşmanlıktır.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin temel değerlerine, Cumhuriyete, demokrasiye, meşru siyasete ve millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir…







