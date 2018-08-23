Çelik'ten Yunan parlamentere yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Yeni Demokrasi Partisinin Dış İlişkilerden Sorumlu Başkanı Yorgos Koumoutsakos'un Türk-Yunan ilişkilerine yönelik açıklamasıyla ilgili "Ortada Türk-Yunan ilişkilerini zehirleyen bir durum varsa, o da Yunan yargısının aldığı bu karardır. Bu kararın demokrasinin doğduğu topraklar olduğunu söylediğiniz Yunanistan'da alınması ayrıca utanç vericidir." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, Yunanistan yargısının FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan darbecilere iltica hakkı vermesi konusundaki sözlerine Yunanistan ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisinin Dış İlişkilerden Sorumlu Başkanı ve Atina B Bölgesi Milletvekili Yorgos Koumoutsakos'un cevap verdiğini belirtti.

Çelik, seçilmiş meşru hükümete karşı girişilen eylemlerin tüm hukuk sistemlerinde suç olduğunu ve Yunan yargısının da bu suça iştirak eden teröristlere sahip çıkarak suçun ve suçlunun yanında yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ortada Türk-Yunan ilişkilerini zehirleyen bir durum varsa, o da Yunan yargısının aldığı bu karardır. Bu kararın demokrasinin doğduğu topraklar olduğunu söylediğiniz Yunanistan'da alınması ayrıca utanç vericidir. Himaye ettiğiniz kişiler, Cumhurbaşkanımızın hayatını hedef alan, meşru hükümeti devirmeye çalışan ve insanlarımıza ateş ederek öldüren ve yaralayan alçak bir darbe girişiminin içinde yer aldılar. Buna rağmen sizin yargınız bu kişiler hakkında 'darbe girişimine dahil olduklarına dair delil yok' diyor. Bu yaklaşım akla saygısızlıktır. Darbe girişiminin bertaraf edilmeye başladığı saatlerde askeri helikopterle ülkenize kaçan bu kişiler turistik ziyarete mi geldiler?