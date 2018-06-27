Cellulaze ile selülitleri hayatınızdan çıkarın

Selülitler en çok kalça ve bacaklar, alt karın bölgesi ve göğüslerde görülür. Yaşlanma, hormonlar, genetik faktörler, hızlı kilo alıp verme gibi nedenlere bağlanan selülitlerin aslında kesin nedeni tam olarak bilinememektedir. Selülit tedavisinde bugüne kadar masaj, kremler, Mezoterapi, Vakum Yardımlı Cihazlar, Radyofrekans Yardımlı Cihazlar, Cilt Üzerinden Uygulanan Ultrason Yardımlı Cihazlar, Cilt Üzerinden Uygulanan Lazer Yardımlı Cihazlar gibi birçok tedavi yöntemleri denendi.

Sellülit, cilt ve cilt altı yağ dokusunda ki yapısal bozulmalar sonucu, ciltte girintili-çıkıntılı, portakal kabuğu ve gamze görünümüne neden olur. Estetik görüntüyü bozan selülitlerden “Cellulaze” yöntemi ile kurtulabilirsiniz. Laser lipoliz yöntemi ile aynı mantıkta olan bu yöntem, cilt altı dokularına özel bir takım yenilikler de içeriyor.

Yazın gelmesiyle birlikte selülitleri olan kadınlar, telaşlanmaya başladı. Kışın kıyafetlerle kamufle edilen selülitler, yazlık kıyafetlerle ortaya çıkacak. Yaşa, kiloya bakmaksızın kontrolsüz gelişen selülitlerden diyet, spor, pilates ve sağlıklı beslenmeyle kalıcı olarak kurtulamazsınız. Çünkü selülitler, cilt altındaki yapısal problemlerden kaynaklanmaktadır.

Bu tedaviler selülitlerin giderilmesinde geçici bir iyileşme sağlasa da, kalıcı bir tedavi olmamıştır. Çünkü sellülit ciltte yapısal bir bozulma sonucu ortaya çıkar ve içeride ki bu bozukluğu düzeltmek için dışarıdan yapılan müdahaleler yetersiz kalmaya mahkumdur.

Tek Seansta Etkili Sonuç

Selülitlerden hem hızlı hem de tamamen kurtulmaya imkan sağlayan Cellulaze, özel dalga boyu ile tek seansta hem selülitli alandaki fibröz bantları serbestleştirir hem fıtıklaşmış yağ dokularını eritir hem de cildi sıkılaştırarak, portakal kabuğu ve ciltteki gamzeleri yok eder. Ciltte yüzde 70-80 oranında iyileşme sağlar.

Lokal anestezi adı altında yapılan Cellulaze yönteminde, çok küçük bir kesi ile cildin altına giriliyor ve özel bir dalga boyuna sahip lazer ile selülite neden olan tüm etkenler tedavi ediliyor.

Cellulaze thermoguide ve smartsense özellikleri sayesinde uygulama bölgesindeki ısı kontrol altında tutularak optimum tedavi sağlanır. Bununla birlikte her hangi bir komplikasyon oluşma riski azaltılır. Smartsense teknolojisi sayesinde cilt altı dokunun fazla ısınarak yanıklara neden olmasının önüne geçilir.

Op. Dr. Alper Tuncel

** Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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