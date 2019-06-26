HABER

Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 08:42 | Son Güncelleme

İlham veren kent Selçuk Efes mükemmel bir müzik ziyafetine daha ev sahipliği yaptı.

Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı

İlham veren kent Selçuk Efes mükemmel bir müzik ziyafetine daha ev sahipliği yaptı. 33. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında Celsus Kütüphanesi’nde İtalyan ezgileri yankılandı. Dünyaca ünlü sanatçı Maria Mainini (Saprano), Nile Senatore (Tenor) ve Giorgio D’alanzo (Piyanist) sanatseverlere İtalyan opera dağarından lirik eserler sundu.
Celsus’ta İtalyan esintilerini dinleyen isimler arasında bulunan Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Efes’te kültür sanatı filizlendiren kentin Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio; tarihi atmosferde yankılanan İtalyan esintilerin doyumsuz güzelliğini yaşadı.
33. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında Celsus Kütüphanesi’nde İtalyan Ezgileri yankılandı. Etkinlik kapsamında dünyaca ünlü sanatçı Maria Mainini (Saprano), Nile Senatore (Tenor) ve Giorgio D’alanzo (Piyanist) sanatseverlere muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.
Kısa adı İKSEV olan İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 33. İzmir Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı’nın katkıları, Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Goethe Enstitüsü işbirliğiyle bu yıl da sanatseverleri İzmir’in tarihi mekanlarında müzikle buluşturdu.
Kültür sanat kenti Selçuk Efes, İzmir Festivali kapsamında iki etkinliğe ev sahipliği yaptı. İlk olarak Efes Odeon’da günümüz oda müziği topluluklarından Boulonger Trio, romantik döneme ait eserlerinin yanı sıra çağdaş müzik yapıtlarından da oluşan repertuvarları ile sanatseverlerin karşısına çıkmıştı. 33. İzmir Festivali’nin Selçuk Efes’te düzenlenen ikinci etkinliğinde Celsus Kütüphanesi’nde İtalyan ezgileri yankılandı.

Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı

Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı

Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı

Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
FETÖ'nün TSK içerisindeki 'izdivaç' yapılanmasına operasyonFETÖ'nün TSK içerisindeki 'izdivaç' yapılanmasına operasyon
Edirne’de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptıEdirne’de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken tergis olacak!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken tergis olacak!

Ünlü çiftin mutlu günü

Ünlü çiftin mutlu günü

Trump, son sözünü söyledi: Biz hazırız

Trump, son sözünü söyledi: Biz hazırız

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 26 Haziran Çarşamba - Ay ve Jüpiter arasında pozitif temas!

Ay ve Jüpiter arasında pozitif temas!

Son dakika AFAD duyurdu! Akdeniz'de deprem

AFAD duyurdu! Akdeniz'de deprem

FETÖ'nün TSK içerisindeki 'izdivaç' yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK içerisindeki 'izdivaç' yapılanmasına operasyon

İçişleri Bakanlığı: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Edirne'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fatih'te korkunç cinayet! Başörtüsü ile boğularak öldürüldü

Fatih'te korkunç cinayet! Başörtüsü ile boğularak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.