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  4. Cem Garipoğlu ile gündeme gelen fethi kabir nedir? Fethi kabir neden yapılır?

Cem Garipoğlu ile gündeme gelen fethi kabir nedir? Fethi kabir neden yapılır?

06.11.2023 10:39 | Son Güncelleme:
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Cem Garipoğlu 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un katilidir. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunan baba Mehmet Nida Garipoğlu'nun oğlunun mezarının açılmasını ve DNA eşleştirmesi yapılmasını istedi. Peki, fethi kabir nedir? Cem Garipoğlu ile gündeme gelen fethi kabir neden yapılır?

Cem Garipoğlu ile gündeme gelen fethi kabir nedir? Fethi kabir neden yapılır?

Fethi kabir ile ilgili araştırmalar Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida'nın, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurması nedeniyle merak konusu oldu. Mehmet Nida Garipoğlu, oğlu Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve DNA eşleştirmesi yapılmasını talep etti. İşte Cem Garipoğlu ile gündeme gelen fethi kabir ile ilgili merak edilenler...

FETHİ KABİR NEDİR?

Fethi kabir daha önce toprak altına gömülen cesedin postmortem muayene için mezardan çıkarılması işlemine verilen isimdir.

FETHİ KABİR NEDEN YAPILIR?

Fethi kabir işlemi yalnızca mahkeme ya da savcılık kararları sonucunda gerçekleştirilmektedir.

Postmortem muayene veya obdüksiyon olarak da bilinen otopsi, bir kişinin ölüm sebebini ve şeklini belirlemek ve mevcut olabilecek herhangi bir hastalığı veya yaralanmayı değerlendirmek için bir insan cesedinin kapsamlı bir incelemesinden oluşan tıbbi bir prosedürdür.

Bu işlem çoğunlukla patolog denilen uzman bir tıp doktoru tarafından gerçekleştirilir.

CEM GARİPOĞLU'NUN BABASINDAN SAVCILIĞA FETHİ KABİR TALEBİ!

Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmeyip yurt dışına firar ettiğine ilişkin iddialar gündem olmuştu. Münevver Karabulut'un babası mezarının açılmasını istemiş ancak yargıdan bu talebe ret cevabı gelmişti. Söz konusu gelişmeyle ilgili olarak Cem Garipoğlu'nun babası oğlunun mezarına Feth-i Kabir ve DNA eşleştirmesi yapılması talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Münevver Karabulut Cem Garipoğlu

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