Cem Garipoğlu yaşıyor mu? İşte 8 yıl sonra şüpheyi artıran fotoğraf karesi...

Cem Garipoğlu'nun yaşadığı iddialarına sebep olan fotoğraf karesi gündem oldu. 13 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve 5 yıl sonra intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması tartışması sürüyor.

KARABULUT AİLESİ FOTOĞRAFI GÖRÜNCE...

Acıl baba Süreyya Karabulut'un "İntihar ettiğini inanmıyorum. Mezarının açılması için başvuru yapacağız" açıklaması sonrası herkes 8 yıl sonra neden böyle bir açıklama yapıldığını merak ederken, şüpheyi tetikleyen şeyin bir fotoğraf karesi olduğu ortaya çıktı.

Sabah gazetesine konuşan ailenin avukatı Rezan Epözdemir'in açıklamalarıyla da bir süre önce sosyal medyada paylaşılan tartışma yaratan fotoğraf da bir kez daha gündeme geldi.

GARİPOĞLU AİLESİNİN FOTOĞRAFI ŞÜPHEYİ TETİKLEDİ

Özdemir, Sabah gazetesine verdiği demeçte Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar ettiği haberinden sonra yaşanan süreci anlatırken, 9 ay kadar önce cinayetin işlendiği evdeki kanepe üzerinde Garipoğlu ailesinin fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanması üzerine, anne Nagihan Karabulut ile görüştüklerini belirtti.

Epözdemir "Kendisi mezarın açılması gibi bir düşüncesinin olduğunu ifade etti. Benden hukuki süreç ile ilgili bilgi aldı. Bu konuda kendilerinden bir talep geldiği anda gerekli hukuki işlemleri yapabileceğimizi ve başvuruları yapabileceğimizi ifade ettim" dedi.

'KANEPELİ FOTOĞRAF' NEYDİ?

Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi geçen yaz, Instagram hesabından bir fotoğraf yayınladı. Fotoğraf Karabulut'un öldürüldüğü evde delil olarak numaralandırılan koltuğun üzerinde çekilmişti.

Daha sonra yine cinayet evinde kullanılan başka bir koltuğun da önceki paylaşımlarda görüldüğü ortaya çıkmıştı.



