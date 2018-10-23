Cem Özer ve Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu

İSTANBUL (AA) - Oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil ile Cem Özer, tedavi gördükleri hastanede yoğun bakımda tutuluyor.

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve Maslak'ta kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Erbil'in daha önce yaşadığı "kaçış sendromu", travma sonrası nüksetti.

Kaburgalarında kırık bulunan ve kırık kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilen Erbil'in yapılması planlanan ikinci ameliyatı da ertelendi.

Beş gündür yoğun bakımda tutulan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının durumunun netlik kazanmadığını söyledi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bir filmin çekimleri esnasında düşme sonucu ayağında iki kırık oluşan Cem Özer ise oksijen tedavisi sırasında fenalaşınca yoğun bakıma alındı.

Tedavisi süren Özer'in kızı Cemre Özer de babasının durumunun yarın netleşeceğini ve doktorlar tarafından açıklama yapılacağını dile getirdi.

