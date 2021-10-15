Cem Yılmaz NFT'sini Refik Anadol'a hediye etti!

Cem Yılmaz, NFT (Değiştirilemez Token) dünyasına katılan ünlü isimlerden biri olmuştu. Yılmaz, hazırladığı NFT'leri bir platform aracılığıyla satışa çıkartmıştı. Ünlü komedyenin koleksiyonunda bulunan NFT'lerden bazıları ise geçtiğimiz günlerde satılmıştı. Komedyen, senarist ve oyuncu olmasının yanı sıra karikatürist de olan ve bir dönem Leman Dergisi'nde de çalışan Cem Yılmaz, şimdi ise NFT sektöründe yer alan bir başka ünlü isme hediye gönderdi. O isim, yeni medya sanatçısı Refik Anadol.

CEM YILMAZ'DAN REFİK ANADOL'A ANLAMLI NFT HEDİYESİ

Cem Yılmaz, ünlü yeni medya sanatçısı Refik Anadol'a "CYHEAD000008 GENTA" adlı NFT'sini hediye etti. Anadol, hediyeyi Twitter hesabından duyurdu ve Cem Yılmaz'a teşekkür etti.

"TARİHİ BİR VERİ"

Refik Anadol, Twitter'daki paylaşımında "Çok değerli Cem Yılmaz ağabeyimden efsane bir hediye! NFT dünyasında tarihi bir veri! Sonsuz teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

Çok değerli @CMYLMZ abimden efsane bir hediye! NFT dünyasında tarihi bir veri! Sonsuz teşekkürler! https://t.co/to4PzIjagy — Refik Anadol (@refikanadol) October 15, 2021

"TARİHTEN BİR YAPRAK"

Cem Yılmaz ise Anadol'un tweet'ini alıntılayarak, "Tarihten bir yaprak diyelim Refik'ciğim :) Ben teşekkür ederim" dedi.

tarihten bir yaprak diyelim Refikcim :) ???????????? ben tesekkur ederim https://t.co/fLNg1giqBE — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) October 15, 2021

NFT NEDİR?

NFT (Non-Fungible-Token), değiştirilemez ve takas edilemez. Bu açıdan biricik olma değeri taşırlar. Örnek vermek gerekirse herhangi bir sanatçı veya kişi, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde bu NFT'lerin değiştirilmesi söz konusu değildir. NFT'lerin özel dijital imzası olur ve bu imza ile telif hakkı korunur. Öte yandan söz konusu NFT'den yapılan satış ile her seferinde NFT sahibine telif hakkı ücreti kripto ile ödenir.

NFT, takas edilemez jetonlar anlamına gelir. Sanat eserlerinin dijitale dönüşmesi ve dijitalde satılması demektir. En önemli özelliği tek (biricik) olmasıdır. NFT'ler blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanır.

Bitcoin, ethereum gibi kripto paralar da blok zinciri teknolojisini kullanmaktadır.

