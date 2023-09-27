Cemal Canpolat İstanbul il başkanlığına adaylığını açıkladı: 4 tane televizyonda...

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap eden Canpolat, CHP'de çaycılık görevi de verilse yapmaya hazır olduklarını söyledi.

"GENEL BAŞKAN'A SALDIRARAK..."

İl başkanlığı yaptığı dönemde, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdiğini ifade eden Canpolat, o süreçte yürüttükleri çalışmaları anlattı. Cumhuriyet'in kurulduğu dönemde olduğu gibi herkesin CHP'nin etrafında toplanmasının mücadelesini vereceklerini belirten Canpolat, "4 tane televizyonda CHP Genel Başkanı'na saldırarak CHP'nin değerlerini ortadan kaldıramazsınız." dedi.

İYİ PARTİ GÖNDERMESİ

Canpolat, partisinin ilçe başkanları ve genç arkadaşlarının önerisiyle yeniden il başkanlığına aday olduğunu vurgulayarak, "CHP örgütünün İYİ Parti'nin üzerinden işe girme dönemi bitmiştir." ifadesini kullandı.

CHP'yi kimsenin dizayn edemeyeceğini söyleyen Canpolat, "Elbette bir yenileşmeye ihtiyaç var. Atatürk'ün koltuğunda oturan Genel Başkanımıza saldırarak CHP'ye yeni bir şey yapamazsınız. Buna müsaade etmeyeceğiz. Biz bu yenileşmeyi birlikte yapacağız." diye konuştu.

"EŞ DOST MECLİS ÜYELİĞİ BİTECEK"

Canpolat, medya organlarının yönlendirmesiyle, tepeden söylemlerle CHP'de yenilenmenin gerçekleştirilemeyeceğini belirterek, "25-30 yıldır bu partide milletvekili olup değişmeyenlerle değişimi sağlamak mümkün değildir. Bu yenilenmeyi, dışlanan CHP'yi yönetime taşıyarak yapacağız." dedi.

CHP'yi yeniden büyük bir aile yapacaklarını kaydeden Canpolat, eşin, dostun belediye meclis üyesi olduğu günlerin, kendi dönemlerinde biteceğini söyledi.

Kalabalığa, "Önümüzdeki seçimde CHP'nin İstanbul adayı Sayın İmamoğlu'nu belediye başkanı yapmaya hazır mısınız?" diye soran Canpolat, "İstanbul'dan başlayarak partideki sevgisizliği ortadan kaldıracağız. Partinin tamamını kucaklayacağız. CHP'de kavga dönemini bitireceğiz." şeklinde konuştu. (AA)

