Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi! Enginyurt'tan ihraç sonrası ilk açıklama

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Fındık fiyatlarının açıklanması üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştiren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "AK Parti'liler niye bizi çağırmıyorsunuz? Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz anlatıyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" sözleriyle gündeme gelmişti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Ertuğrul Gazi büstünün ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin oyuncusu Engin Altan Düzyatan olduğunun ortaya çıkması üzerine Enginyurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i de hedef almıştı. Enginyurt “Cumhur İttifakı zarar görmesin diye sustum. Hilmi bey, sen konuş” ifadelerini kullanmıştı.

CEMAL ENGİNYURT'TAN İLK AÇIKLAMA

Cemal Enginyurt, ihraç kararı sonrası ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Enginyurt," MHP den ihraç ettiniz! Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız.İhraç edenler! Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz,kesemeyeceksiniz.Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet,devlet ve ordulular için,hep doğruları konuşan olacağım" idadelerini kullandı.