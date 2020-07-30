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Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi! Enginyurt'tan ihraç sonrası ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2020 11:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre fındık fiyatlarına ilişkin eleştirileriyle gündeme gelen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi. Alınan karar sonrası Enginyurt'tan ilk açıklama geldi.

Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi! Enginyurt'tan ihraç sonrası ilk açıklama

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Fındık fiyatlarının açıklanması üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştiren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "AK Parti'liler niye bizi çağırmıyorsunuz? Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz anlatıyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" sözleriyle gündeme gelmişti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Ertuğrul Gazi büstünün ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin oyuncusu Engin Altan Düzyatan olduğunun ortaya çıkması üzerine Enginyurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i de hedef almıştı. Enginyurt “Cumhur İttifakı zarar görmesin diye sustum. Hilmi bey, sen konuş” ifadelerini kullanmıştı.

CEMAL ENGİNYURT'TAN İLK AÇIKLAMA

Cemal Enginyurt, ihraç kararı sonrası ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Enginyurt," MHP den ihraç ettiniz! Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız.İhraç edenler! Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz,kesemeyeceksiniz.Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet,devlet ve ordulular için,hep doğruları konuşan olacağım" idadelerini kullandı.

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CEMAL ENGİNYURT KİMDİR?

Cemal Enginyurt , 9 Nisan 1965, Ordu, Türk gazeteci, siyasetçi ve eski milletvekili. 9 Nisan 1965 yılında Ordu'nun Dedeli Köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladı. Üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde yaptı. Henüz Lise 1 öğrencisi iken 12 Eylül 1980 darbesiyle 3 yıl hapiste kaldı. 1986 yılında Ordu Bizim Ocak temsilciliğini kurarak,12 Eylül sonrası İlk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı. 1991 yılında MÇP İl sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği,1993 yılında MHP MYK üyesi, 1994 yılında MHP Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl MHP'den Ordu Belediye başkan adayı,1995 seçimlerinde MHP Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu.

1997 yılında MHP Ordu İl başkanlığına tekrar seçildi, 1999 yılında MHP 1.sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimden Ordu milletvekili olarak, MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi. Bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Milletvekili adayı olan ve seçimi kazanan Enginyurt, MHP Ordu milletvekili olmuştur.

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