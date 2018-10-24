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Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudiler kuyunun aranmasını istemedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 14:13 | Son Güncelleme

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet güçlerinin Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu bahçesindeki kuyuda arama yapmasına izin verilmediği ortaya çıktı.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudiler kuyunun aranmasını istemedi!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Soruşturmalar kapsamında, emniyet güçleri konsolosluk binası ve konutunda delil araması yaptı.

Konsolosluk bahçesinde ve kuyuda da arama yapmak isteyen güvenlik güçlerine Suudi yetkililerce izin verilmediği öğrenildi.

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CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, binada aynı saatlerde 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti. Konuyla ilgili Türk ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma kurulmuştu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı Konsolos

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
araplar kadar aptal bir ırk yoktur
Yeter artık ya başka haber yokmu donarak ölen Azra bebek bu kadar haber yapilmadi bizene ya biktirdiniz bizim ülkemizde ne garipler ölüyor hastane köşelerinde birazda onları haber yapın hastane bahçelerinde ameliyat bekleyen evsiz insanları çekin yazık artık yeter Mynet sende işine geleni yayinliyorsun
Ne Halleri varsa görsünler ozaman. vahşi pislikler
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