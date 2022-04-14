HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cemal Kaşıkçı davasında yeni gelişme! Devredilmesi kararı alınmıştı; nişanlısı Hatice Cengiz itiraz etti

Cemal Kaşıkçı davasında yeni gelişme! Devredilmesi kararı alınmıştı; nişanlısı Hatice Cengiz itiraz etti

14.04.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen davanın durdurulup Suudi Arabistan'a devredilmesi kararı verilmişti. Karara Kaşıkçı'nın eşi Hatice Cengiz'den itiraz geldi.

Cemal Kaşıkçı davasında yeni gelişme! Devredilmesi kararı alınmıştı; nişanlısı Hatice Cengiz itiraz etti

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasının durmasına ve Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin karara Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı tarafından itiraz edildi.

Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

thumbs_b_c_e5af9ce69ba6204236867b6510d32fac

Geçtiğimiz perşembe, 26 firari sanığın yargılandığı davanın durdurularak Suudi Arabistan adli makamlarına devredilmesine karar verilmişti. (DHA-AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ramazan Bayramı'nda ek sefer" açıklaması!"Ramazan Bayramı'nda ek sefer" açıklaması!
Özel'den Bahçeli'ye seçim göndermesiÖzel'den Bahçeli'ye seçim göndermesi
Daha 17 yaşındaydı! Kahreden haber geldiDaha 17 yaşındaydı! Kahreden haber geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TikTok’ta skandal reklamlar! Sanki pikniğe gidiyorlar…

TikTok’ta skandal reklamlar! Sanki pikniğe gidiyorlar…

'Müjde' açıklaması! "Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak"

'Müjde' açıklaması! "Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak"

Motor hareket halindeyken eteğini çıkarıp attı

Motor hareket halindeyken eteğini çıkarıp attı

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

İlginizi Çekebilir

Doktorlar şoke oldu! Cinsel zevk için kabloyu...

Doktorlar şoke oldu! Cinsel zevk için kabloyu...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.