Cemal Kaşıkçı davasında yeni gelişme! Devredilmesi kararı alınmıştı; nişanlısı Hatice Cengiz itiraz etti

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasının durmasına ve Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin karara Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı tarafından itiraz edildi.
Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.
Geçtiğimiz perşembe, 26 firari sanığın yargılandığı davanın durdurularak Suudi Arabistan adli makamlarına devredilmesine karar verilmişti. (DHA-AA)
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