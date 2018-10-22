Cemal Kaşıkçı'nın dublörünün görüntüsü ortaya çıktı

CNN International, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından konsoloslukta bulunan bir kişiye Kaşıkçı'nın kıyafetlerinin giydirilerek, güvenlik kameralarında sahte iz bırakmak için binadan çıkarılmasının görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde Kaşıkçı'nın dublorü olarak kullanılan ve isminin Mustafa el Medeni olduğu tespit edilen kişinin Kaşıkçı'dan iki saat önce konsolosluk binasına başka kıyafetlerle geldiği, daha sonra ise Kaşıkçı'nın kıyafetleri ve gözlüğünü giymiş şekilde kapıdan çıktığı görülüyor.

KAŞIKÇI'NIN SON GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKMIŞTI



Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın son anlarını gösteren yeni görüntüler de ortaya çıkmıştı.

A Haber’in ulaştığı görüntülerde Cemal Kaşıkçı ve evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Hatice Cengiz görülüyor. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre Kaşıkçı ve Cengiz evlendikten sonra oturacakları Topkapı’daki siteden çıkıyor.

Suudi Arabistan konsolosluğuna girmeden 1 saat öncesine ait görüntülerde Cemal Kaşıkçı nişanlısıyla beraber caddenin karşısına geçerek kameranın görüş alanından çıkıyor.