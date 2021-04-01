Cemil Taşcıoğlu kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor...

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun vefatından sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Cemil Tascıoğlu'nun vefatından sonra "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği bir ulu çınar. Maalesef bir hastadan kapmış olduğu koronavirüs nedeniyle 15 günlük yoğun bakım mücadelesi sonlandı" diyerek hocaların hocasını anmıştı.

CEMİL TAŞCIOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, 6 çocuklu Muhammed ve Fazilet Taşcıoğlu çiftinin ikinci çocuğu olarak, 1952 senesinde Rize'de dünyaya geldi.

Daha 2 yaşındayken ailesi ile İstanbul'a taşınan Taşcıoğlu, ilköğrenimini Sultantepe İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokul ve liseyi ise Marmara Koleji'nde dereceyle bitiren Taşcıoğlu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ni de derece ile kazandı.

Üniversite mezuniyetinin sonrasında vatani görevini Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tamamlayan Taşcıoğlu, daha sonra ise mecburi hizmeti için gittiği Şanlıurfa'da 6 sene hekimlik yaptı.

Cemil Taşcıoğlu, yıllar sonra döndüğü İstanbul'da, mezunu olduğu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Dahiliye Kliniği'nde ihtisasına başladı ve sırası ile iç hastalıkları uzmanı, doçent ve profesör unvanını aldı.