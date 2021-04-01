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Cemil Taşcıoğlu kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor...

01.04.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıpkı kendisi gibi pek çok hekim yetiştirip ömrünü kendi mesleğine adayan, "hocaların hocası" olarak anılan Cemil Taşcıoğlu, vefatının yıl dönümünde saygı ve minnet ile anılıyor. Dahiliye Uzmanı olan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebi ile yaşamını kaybeden ilk hekimimiz olmuştu.

Cemil Taşcıoğlu kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor...

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun vefatından sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Cemil Tascıoğlu'nun vefatından sonra "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği bir ulu çınar. Maalesef bir hastadan kapmış olduğu koronavirüs nedeniyle 15 günlük yoğun bakım mücadelesi sonlandı" diyerek hocaların hocasını anmıştı.

CEMİL TAŞCIOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, 6 çocuklu Muhammed ve Fazilet Taşcıoğlu çiftinin ikinci çocuğu olarak, 1952 senesinde Rize'de dünyaya geldi.

Daha 2 yaşındayken ailesi ile İstanbul'a taşınan Taşcıoğlu, ilköğrenimini Sultantepe İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokul ve liseyi ise Marmara Koleji'nde dereceyle bitiren Taşcıoğlu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ni de derece ile kazandı.

Üniversite mezuniyetinin sonrasında vatani görevini Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tamamlayan Taşcıoğlu, daha sonra ise mecburi hizmeti için gittiği Şanlıurfa'da 6 sene hekimlik yaptı.

Cemil Taşcıoğlu, yıllar sonra döndüğü İstanbul'da, mezunu olduğu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Dahiliye Kliniği'nde ihtisasına başladı ve sırası ile iç hastalıkları uzmanı, doçent ve profesör unvanını aldı.

Eşi Dr. Öğretim Üyesi Didem Akal Taşcıoğlu'nun "Varoluş nedeni dünyadaki insanlara şifa dağıtmak" diyerek tanımladığı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, emekliliği dolduğu halde çok sevdiği mesleğini, hastalarını ve öğrencilerini bırakmamak için görevini sürdürmeye devam etti.

Yakın çalışma arkadaşları tarafından "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir çınar" olarak tanımlanan, Cemil Taşcıoğlu, birçok doktor yetiştirmesi sebebiyle "hocaların hocası" olarak da anılmaktadır.

Cemil Taşcıoğlu kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor...

COVİD-19'DAN HAYATINI KAYBEDEN İLK HEKİMDİ

Türkiye'de Covid-19 vakaları ortaya çıktığında görevine dört elle sarılan Taşcıoğlu, 16 Mart 2020'de ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri sebebi ile görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.

Durumunun ağırlaşmasından sonra 18 Mart 2020 tarihinde yoğun bakım ünitesine kaldırılarak solunum cihazına bağlanan Cemil Taşcıoğlu'nun tedavisi çok sayıda uzman hekimin olduğu bir kurul tarafından yapıldı.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, 1 Nisan 2020'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Taşcıoğlu, Türkiye'de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden ilk hekim oldu. Taşcıoğlu'nun cenazesi, salgın nedeniyle kısıtlı katılımla Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.

Taşcıoğlu'nun vefatı, yakınlarının yanı sıra tıp dünyasını, öğrencilerini ve hastalarını da oldukça derinden üzdü.

Vefatına kadar, dahiliye alanına birçok katkı sunarak, tıp dünyasına çok sayıda makale ve eser de kazandıran Taşcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Taktığı renkli fularlar ve son anına kadar güler yüzlü oluşu ile hatırlanan Taşcıoğlu'nun ismi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yaşatılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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