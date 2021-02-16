Cemre düşme tarihleri 2021... Cemre düştü mü: Cemre havaya, suya ve toprağa ne zaman düşecek?

Cemre düşme tarihleri 2021 havaların soğumasıyla birlikte gündem oldu. Bahar aylarının ve havaların giderek ısınacağının müjdesini veren cemre düşmesinin ilki havaya düşecek ve ilk cemre düşmesi 19-20 Şubat arasında gerçekleşecek. 1 hafta ile arayla sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek olan cemrelerin ilki havaya düşecek. İkincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

Peki ama kor ateş anlamına gelen cemre düşmesi nedir, nasıl olur?

Cemreler ne zaman düşer: Cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur.

Cemre düşmesi nedir: 1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer. Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.